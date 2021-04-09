Skechers再与一拳超人联名 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 斯凯奇与《一拳超人》联名跨界系列。（品牌提供） 字体大小: 小 中 大 美国休闲鞋品牌斯凯奇（Skechers）与日本超级英雄动作漫画《一拳超人》联名款再度推出名为“Skechers X One Punch Man”的跨界系列，继今年1月推出联名潮鞋后，第二波带来和潮鞋超适合全身整体搭配的服饰，包括半袖T恤、短袖T恤和短裤，分男女不同款式和尺码。这些服饰充满战斗精神和醒目色彩，与相应颜色运动潮鞋搭配，让同色系的衣、裤、鞋可有机穿搭。主角埼玉的黄色和红色经典配色，生化人杰诺斯酷炫的海军蓝，女超人龙卷时髦的绿发黑衣，和反派忍者索尼克具代表性的紫色，都一一活化在该系列服饰中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 运动 品牌 联名 跨界 与蒂芙尼合作半世纪 艾尔莎作品登艺术殿堂 旧衣升级搭配妙招