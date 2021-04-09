Skechers再与一拳超人联名

美国休闲鞋品牌斯凯奇（Skechers）与日本超级英雄动作漫画《一拳超人》联名款再度推出名为“Skechers X One Punch Man”的跨界系列，继今年1月推出联名潮鞋后，第二波带来和潮鞋超适合全身整体搭配的服饰，包括半袖T恤、短袖T恤和短裤，分男女不同款式和尺码。

这些服饰充满战斗精神和醒目色彩，与相应颜色运动潮鞋搭配，让同色系的衣、裤、鞋可有机穿搭。主角埼玉的黄色和红色经典配色，生化人杰诺斯酷炫的海军蓝，女超人龙卷时髦的绿发黑衣，和反派忍者索尼克具代表性的紫色，都一一活化在该系列服饰中。