因疫情停摆的时尚圈年度盛典纽约大都会博物馆慈善晚宴(Met Gala),将在今年重启。这一次将不会在传统的“5月第一个星期一”,而是改期到9月举行。根据美国的防疫指导,此次盛典将缩小规模,庆典详情还未公布。

展览方面,日前纽约大都会艺术博物馆时装学院宣布,将会以美国时装为主题,带来横跨2021年和2022年两部分的展览。第一部分名为“In America: A Lexicon of Fashion”,将于今年9月18日展出,第二部分“In America: An Anthology of Fashion”将在明年5月5日展出,至9月4日一同结束。