新一季腕表 绿意点缀表盘

今年的腕表季节本月启动，虽然仍以线上方式呈献新作，但众多腕表品牌显然已走出疫情阴霾，且不约而同以绿色作为今年的主要表盘颜色，在疫情仍严峻的这个时候，带来一抹久违的清新。

经过这两年表坛大地震和疫情的洗礼后，“钟表与奇迹展”（Watches & Wonders）取代了之前的日内瓦国际高级钟表展（SIHH）和巴塞尔表展（Basel Watch Fair），这个月在众多表商的参与下于线上举行。另一些品牌也选择在同个时候展示最新腕上作品，呈献制表师和工匠过去一年在艰难的疫情环境下的呕心沥血之作。

百达翡丽（Patek Philippe）：

最后的Nautilus

众多新品中，最受瞩目的毫无疑问是最后一代的Nautilus。百达翡丽早前宣布这个系列将在今年停产，纪念这个系列的最后一代作品成了今年“钟表与奇迹展”的话题之作。

诞生于1976年的Nautilus系列长期以来都是藏家的心头爱，这几年虽然价格不断攀升，但仍是一表难求。为庆祝今年日内瓦钟表与奇迹展开幕，百达翡丽特别带来Nautilus系列四款优雅新作。其中不锈钢表款Ref. 5711/1A-014创新采用橄榄绿色日辉纹表盘，为这一将于今年末停产的经典表款赋予别样休闲优雅气质。此款腕表还有表圈镶嵌长形钻石的款式Ref.5711/1300A-001，而Nautilus旅行时间计时表Ref. 5990/1R-001以玫瑰金材质搭配蓝色日辉纹表盘焕新亮相。此外，新款Nautilus高级珠宝腕表Ref. 7118/1450R-001采用雪花镶嵌钻石工艺。

这四款腕表中最吸睛的是采用橄榄绿色日辉纹表盘的不锈钢款和表圈镶嵌长形钻石款。其表圈、表壳及表链采用别致的缎纹磨砂和抛光装饰交错处理，以55道精饰工序手工完成。镶钻款的表圈及表壳别具型格，镶饰32颗总重约3.6克拉的顶级无瑕威塞尔顿长形美钻，每颗长形钻石均略呈梯形，而非经典矩形，彰显Nautilus时计的醒目轮廓。腕表装载的26-330 S C自动上弦机芯设计灵感源于324 S C机芯，并融入包括上弦系统在内的多项创新技术和优化性能，机芯同时具备停秒装置。

这两款腕表虽然并非限量生产，但据知已经全球缺货，百达翡丽铁定在今年底停止生产这个经典表款。

积家（Jaeger-LeCoultre）：

翻转系列90周年

今年是积家旗舰表款翻转系列（Reverso）诞生90周年，品牌推出多款新作欢庆，包括绿色款Reverso Tribute翻转系列小秒针腕表。表盘汇集翻转系列腕表所有标志性设计元素，以镶贴刻度时标代替数字时标。时标的刻面造型与太子妃式指针相互映衬，令漆面表盘更显深邃立体。位于表盘下半部分的小秒针表盘显示采用圆形轨道式刻度圈，与表盘和表壳的线性几何造型形成鲜明对比。翻转表壳时，表框内侧底部的太阳放射状饰纹与表盘上的太阳放射状饰纹遥相呼应。

遵循翻转系列腕表的一贯传统，可翻转表壳的空白金属表背，成为装饰个性化定制或镌刻图案的理想画布。佩戴者可选择隐藏此个性化图案或将表壳翻转，作为腕表正面展示。纤薄的8.5毫米表壳内搭载积家822/2型手动上链机械机芯，这款长方形机芯配备专为翻转系列腕表设计的小秒针和42小时动力储存。

帝舵表（Tudor）：

金绿碧湾1958型

劳力士兄弟品牌帝舵表的旗舰表款碧湾1958型18K新作的一项重要元素是哑光18ct黄金材质，以及绿色表盘。表盘及外圈的优雅搭配，浓墨重彩的“金绿”色调，加上以哑光金色的细节装饰，均突显这一材质的特别之处。“雪花”指针及立体钟点标记同样由18ct黄金制成。随附的织纹表带亦延续相同配色，作为帝舵表的一大标志特色。不同于传统黄金腕表常见的亮面饰面效果，碧湾1958型18K腕表表壳采用18ct黄金材质，并经全磨砂哑光处理，是帝舵潜水腕表的又一首创之举。同时，帝舵表亦首次为该类型腕表装配透明底盖，令佩戴者可随时欣赏到帝舵表原厂机芯MT5400型的运作。机芯的动力储存为70小时。

沛纳海（Panerai）：

再生物料腕表

源自意大利佛罗伦萨的沛纳海今年的一大重点是旗舰款式Luminor系列推出品牌第一款采用再生物料打造的时计Luminor系列eSteel腕表，象征沛纳海为减少对原料开采的需求，降低环境影响迈出的重要一步。在这款腕表152.4克的总重量中，89克为环保再生物料打造的零部件，占表重的58.4%，表壳和表盘均采用全新的再造钢合金，这一创新材质在研制过程中面对多重挑战，最大的难点在于，eSteel钢合金必须达到与表壳传统精钢材质同样严格的性能标准。最终，在化学特性、物理结构和耐腐蚀性方面，eSteel钢合金展现出不逊于再造合金材质的优异表现。这款腕表采用磨砂表壳搭配抛光表圈，表冠涂覆橡胶化涂层，护桥杠杆上饰以个性化eSteel标志，装载的P.9010自动上链机芯有三日动力储备。表盘有三种颜色，包括深蓝、岩灰，以及最吸引眼球的墨绿色。

万国表（IWC）：

绿色飞行员系列

万国表推出的最新飞行员系列计时腕表41，采用小巧的41毫米精钢表壳，搭配蓝色或绿色表盘，还配备全新表带简易更换（EasX-Change）系统。得益于这个系统和款式多样的表带，这款计时腕表可以快速而轻松地融入各种不同使用场景，加之高达10巴的防水能力，也很适合户外。腕表装载品牌自制的69385型计时机芯，其计时功能由导柱轮控制，这是一种超复杂的部件，分为两“层”功能，生产要求极为严苛。双向棘爪上链系统将佩戴者手臂的运动高效转化为发条张紧力，以此为机芯提供能量。上满链的机芯具备46小时动力储备。

泰格豪雅（Tag Heuer）：

竞潜系列浴“水”重生

在今年的钟表与奇迹展上，泰格豪雅的竞潜系列（Aquaracer）回归。新款竞潜系列Professional 300腕表的精妙动感并不局限于其设计基调。该核心系列一举发布七款作品，有两种尺寸选择，其中四款表壳直径为43毫米，三款表壳直径为36毫米。每块腕表均搭载单向旋转式潜水表圈，镶嵌陶瓷嵌件，并刻有分钟刻度。

另一款最受关注的是采用高科技哑光2级钛金属材质的43毫米绿色表盘作品。根据在概念设计阶段确定的大胆又精致的核心原则，全部七款选择均配备时尚的雕花表盘。在此竞潜系列中，每种43毫米表款均沿袭了系列的标志性设计元素，即表盘的水平雕刻线条，只是线条的间距进一步加大，使腕表的外观显得更加人性化与精致。而较小的36毫米表款的表盘上镌刻有于2019年推出的波浪图案，其中蓝色36毫米的表款还带有八个镶钻小时时标和抛光处理的中间表链链节。

竞潜系列每块表均采用全新的一体式金属表链设计，并配备高度精密的微调系统，能够以小至1.5厘米的节段伸长或缩短表链。这使佩戴者得以调整表链尺寸，不仅可将腕表戴在潜水衣外，而且在气候或温度的变化时也无须摘下腕表。

泰格豪雅：

绿色表盘摩纳哥系列

为庆祝2021年摩纳哥古董车大奖赛燃情开赛，作为本届赛事官方赞助商的泰格豪雅发布摩纳哥系列绿色表盘计时码表。全新腕表采用特别的深绿配色，对别具一格的摩纳哥系列做了鲜有的现代演绎。

这个限量版泰格豪雅摩纳哥系列的祖母绿表盘颜色，为摩纳哥系列注入全新活力，彰显这款采用方形表壳的经典精钢腕表的标志性设计特色。表盘采用渐变色彩，从中央的淡绿色过渡到边缘的深绿色，尽显竞速激情。此外，绿色还令人联想到摩纳哥大奖赛赛道上位于港口旁减速弯前方的著名隧道赛段。这款腕表采用两个黑色副表盘，镀铑时标与指针覆以白色Super-LumiNova荧光涂料，与生机盎然的太阳纹磨砂表盘形成巧妙的视觉对比。品牌自制机芯的摆陀与导柱轮上镌刻的标记，同样采用绿色，透过蓝宝石表背清晰可见。

这款个性鲜明同时传承经典格调的腕表采用黑色鳄鱼皮表带，搭载工艺精湛的品牌自制Calibre Heuer 02机芯，提供80小时长效动力储存，限量发售500枚。

伯爵（Piaget）：Altiplano至臻超薄

系列腕表

伯爵Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept腕表包括表壳和蓝宝石水晶底盖在内的整体厚度仅为2毫米，腕表凝聚了多项创新，包括与机芯一体成形的表壳，一体式上链表冠和超薄表镜。发条盒与动力调节装置也采用全新机制。Ultimate Concept腕表的构想是打造一款非多层结构的腕表，重新调整零部件尺寸，做从未尝试过的融合，并将表壳与机芯结合在一起构成一个整体。为了实现这个构想，伯爵开启了一段微型制表工艺之旅，申请了多达五项专利，成功研制出这款2毫米的手动上链腕表，其机芯齿轮的厚度仅为0.12毫米，蓝宝石表镜厚度更降至令人难以置信的0.2毫米。当然，最值得一提的是，为致敬腕表工坊的发源地瑞士的仙子坡（La Cote-aux-Fees），这款腕表的表桥、螺丝、指针和表盘均为墨绿色。

宝格丽（Bvlgari）：

祖母绿鸡尾酒腕表

宝格丽推出四款色彩绚丽的全新鸡尾酒腕表，重现罗马“甜蜜生活”（la Dolce Vita）时期的曼妙时光。全新腕表采用大胆、巧妙的方式将璀璨夺目的彩色宝石结合在一起，彰显宝格丽作为“彩色宝石大师”的高超技艺。其中Divas' Dream系列Divissima腕表共推出两款新品，作为广受欢迎的Divas' Dream系列腕表的缩小版，其中钻石祖母绿材质表款开辟了更小尺寸且更易于佩戴的高级珠宝腕表全新细分领域。其珍珠母贝表盘在周围8颗明亮式切割祖母绿营造的鲜明绿色晕影之中大放异彩，这款腕表为33毫米白色18K金表壳，镶嵌圆形明亮式切割钻石，灵动花瓣镶嵌圆形明亮式切割钻石共137颗，总重约2.31克拉，另外还有8颗约2.8克拉的灵动圆形明亮式切割祖母绿，搭配珍珠母贝表盘和绿色指针，机芯为高精度石英机芯，防水深度可达30米。

卡地亚（Cartier）：

单色Tank Must腕表

卡地亚的Must腕表于1977年亮相，但标志性的长方形Tank系列在60年前就已诞生。在最新发布的多个系列腕表中，单色的Tank Must相当抢眼，精钢腕表搭配突显简约风格的表盘，摈弃罗马数字时标以及分钟轨道，全单色造型搭配同色调表带。衷于1980年代的精神，Tank Must采用三个象征卡地亚风格精髓的素色，红、蓝和绿色。由于绿色是今年众多腕表品牌不约而同采用的流行色，因而更受瞩目。