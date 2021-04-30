Lanvin前创意总监染冠病离世

法国奢侈品牌浪凡（Lanvin）前创意总监阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）因感染冠病，上周六（24日）在巴黎过世，终年59岁。

去年底艾尔巴茨与历峰集团（Richemont）合作创办的新品牌AZ Factory才刚亮相，如今却撒手人寰，令人唏嘘。历峰集团及其个人品牌AZ Factory已通过官方发文证实此消息。著名时装评论家Suzy Menkes在社交账号透露，艾尔巴茨去世前已经与冠病抗争了三周。

“时尚小胖”艾尔巴茨在业内有“最懂女人的设计师”称号，他出生在摩洛哥，父亲是犹太裔美发师，母亲是西班牙艺术家。在以色列完成学业后，艾尔巴茨前往纽约，开始了长达30年的设计师生涯。2001至2015年间担任浪凡创总，不仅重新定义了品牌风格，树立了独树一格的女性浪漫与优雅，还带领品牌与Acne Studios、H&M等合作，成为业内最先采取联名战略的奢侈品牌之一。2007年被“Time”杂志评为“全球最有影响力的100位人物”。

离开浪凡之后的五年里，艾尔巴茨对科技燃起了极大兴趣。他不断与行业颠覆者和新媒体公司探索把情感、直觉、美学与数码科技结合的可能性，并体现在新品牌AZ Factory中。

对于好友的意外离世，历峰集团董事长Johann Rupert痛心道：“我不仅失去一位同事，更是一位挚爱的朋友。”Rupert更是称赞艾尔巴茨才华横溢，是业内最聪明且受人喜爱的代表人物之一。时尚界许多大师级人物如日本时装设计大师高田贤三，爱马仕御用橱窗设计师Leila Menchari，以及皮具品牌Longchamp总裁Philippe Cassegrain，都先后因冠病离世。