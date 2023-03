H&M集团旗下的时尚牌子& Other Stories千呼万唤始出来,去年在爱雍·乌节(ION Orchard)开设新加坡及东南亚首家旗舰店。品牌下周三(3月15日)将在来福士城开设本地第二家门店。

与上次一样,力推时尚和创意的& Other Stories配合新店开张,特邀本地艺术家“驻店”创作。这次请来的是双人组合Ripple Roots。这对男女艺术家擅于将东南亚的室内装饰元素及户外的野生动物与花卉融入作品,色彩斑澜。他们此次将从& Other Stories春夏系列汲取灵感,在橱窗、产品(如香氛蜡烛)上,以及品牌在来福士城内的快闪区作画。& Other Stories粉丝们去店逛时可驻足欣赏他们的作品,让他们的颜色激发好心情。

来福士城& Other Stories:Raffles City Shopping Centre #01-02/02A。(林方伟/文)