创立于1828年的亨利慕时是最老牌的独立腕表品牌之一，以简约设计和卓越工艺著称。从经典的烟熏（fumé）表盘到近期的镂空设计，品牌用不断突破自我赢得藏家瞩目。

亨利·慕时（H. Moser & Cie.）出生于瑞士沙夫豪森（Schaffhausen）制表世家，年少时前往圣彼得堡成为贵族信赖的制表专家，之后返回瑞士，于1828年创立亨利慕时制表厂。据估计，慕时一生制作时计约50万枚，从基本的“大三针”到“超级复杂功能”时计，种类丰富，应有尽有。

通透洗练 尽显机芯之美

亨利慕时今年陆续推出多款带有镂空魅力但设计依然简约的复杂腕表，其一是疾速者陀飞轮镂空腕表（Streamliner Tourbillon Skeleton）。最引人注目的特点之一是通透感，秉承极简主义理念，亨利慕时去除所有不必要材料，以更好地凸显机械结构的纯粹之美。

疾速者陀飞轮镂空腕表最引人注目的特点之一是镂空的通透感。（亨利慕时提供）

这款40毫米全镂空腕表的核心配备双游丝的一分钟陀飞轮，宛如失重般悬浮于半空中。镂空工艺的运用不仅展现出这款腕表的精致度和通透感，还将机芯之美展露无遗，发条盒内的发条和镂空摆陀都清晰可见，也方便佩戴者检查是否正确上链。

搭载的HMC 814镂空自动机芯配备亨利慕时姊妹公司Precision Engineering AG自主设计和生产的双层扁平游丝，这组游丝使每根发条在伸展时能够校正重力点位移，同时减少摩擦的影响，大幅提升准确性和等时性，能防水120米。

强强联手 重现赛车美学

这是亨利慕时以标志性Streamliner疾速者系列作为与Alpine Motorsport合作的首款腕表。

作为两个品牌联手合作的腕表，疾速者系列圆柱陀飞轮镂空腕表Alpine限量版（Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition）如雕塑般轮廓分明，富立体感，体现出F1赛车手与耐力赛车队的美学品味。

疾速者系列圆柱陀飞轮镂空腕表Alpine限量版是亨利慕时与Alpine Motorsport合作的首款腕表。（亨利慕时提供）

腕表的核心特点是6点位置的一分钟飞行陀飞轮，配有圆柱游丝，凸显亨利慕时姊妹公司Precision Engineering的专业技术。源自18世纪的圆柱游丝垂直向上围绕摆轮轴心的顶端，通过在圆柱游丝的两端安装宝玑游丝，能减少枢轴上的摩擦并提升等时性，尤其是当游丝与陀飞轮结合时更是如此。

位于12点位置的镂空主表盘上可见半透明的弧形小表盘，遵循着蓝宝石水晶镜面的曲线，以亨利慕时及Alpine Motorsports的招牌蓝色作为点睛之笔，采用清澈的合成尖晶石制成。

HMC 811自动机芯的正面及背面完全镂空，轻盈的飞行陀飞轮在蓝宝石水晶镜面下旋转，能防水120米。限量100枚。

一袭粉红 致敬经典车队

为配合2024年迈阿密大奖赛而推出的这款圆柱陀飞轮镂空腕表为粉红色（Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition Pink），因为BWT Alpine F1车队的A524在本赛季中有八场比赛将车身涂装粉红色。这是亨利慕时与Alpine Motorsports合作的第二款腕表。

疾速者圆柱陀飞轮镂空腕表Alpine粉色限量版耀眼的粉红色弧形小表盘由合成刚玉制作。（亨利慕时提供）

12点钟位置的镂空主表盘上方是合成刚玉制作的弧形小表盘，顺着蓝宝石水晶镜面的曲线呈现BWT标志性粉红色。同样采用正背面完全镂空的HMC 811自动机芯，仅限量生产20枚。

三问报时 演奏时间交响

亨利慕时高超制表技艺的另一展现是将三问报时功能与50米防水性能结合的疾速者系列三问报时陀飞轮蓝色珐琅概念腕表（Streamliner Concept Minute Repeater Tourbillon Blue Enamel）。

腕表以三问报时为焦点，将报时、报刻及报分机制置于由带有锤击纹理的“大明火”珐琅制成的水蓝色表盘上。为突出三问报时机制，表匠克服诸多技术挑战，将造型独特的音簧和音锤移到表盘正面，并弯曲位于同一平面的音簧以避免干扰飞行陀飞轮。

疾速者系列三问报时陀飞轮蓝色珐琅概念腕表挑战不少制表极限。（亨利慕时提供）

为达到更动听的报时音调，取得音量、共鸣与和声的平衡，亨利慕时对疾速者系列的枕形精钢表壳做了大量设计改良，如扩大中层表壳，为机芯和共鸣腔体提供足够空间。当两个音锤根据不同辨别齿轮（小时、刻钟、分钟）敲击音簧后，共鸣箱可将报时声音放大，造就更和谐的共鸣效果。

这款有50米防水功能的概念腕表搭载手上链HMC 905自产机芯，有90小时动力储备。