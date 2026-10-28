万圣夜（Halloween）越来越受年轻族群欢迎，已变为城中一年一度的“变装嘉年华”。新加坡的万圣夜活动不限于10月31日当天庆祝。一天哪够？许多大型主题活动长达整个周末，甚至在万圣节（也称诸圣节，All Saints’ Day）前一个月便预先举办，今年就有不少万圣夜活动持续到11月1日才结束。

一提起万圣夜，人们马上联想到血肉模糊、恐怖狰狞的妖魔鬼怪，然而记者发现它其实并不一定要鬼气森森，随着众多萌系动漫与电影IP角色也一起来玩，万圣夜渐渐褪去了毛骨悚然的形象，变得“怪可爱”的了！

吉蒂猫倒数日历藏惊喜

吉蒂猫与朋友万圣节倒数日历，一日一惊喜。（Jazwares图片）

吉蒂猫万圣节倒数日历前后包装。（Jazwares图片）

之前只听过圣诞倒数日历，市面上现在也有万圣节倒数日历。由三丽鸥授权美国玩具商Jazwares制作，倒数日历有13个神秘“盲格”，里头装着2英寸长的吉蒂猫与八个三丽鸥明星角色迷你公仔和立牌小玩具。每个公仔手拿不同的吉蒂猫造型南瓜头、月光灯等。现在买来倒数或已为时太晚，但暗黑与可爱的反差萌，三丽鸥迷怎能抗拒？

▲售价：$74.10，售于：amazon.sg

伊藤润二漫画公仔变呆萌

FunKo Pop!与伊藤润二推出联名公仔，左是蛞蝓女孩，右是双一。（Funko Pop!图片）

画风靡丽的日本漫画恐怖大师伊藤润二，以往只受到小众粉丝膜拜，但随着作品被改编为台湾剧集《聪明镇》后，华人世界便有更多人认识他的作品。看过《聪明镇》的人肯定被女孩舌头变成蛞蝓的画面吓呆；而那嘴衔铁钉，头插一对蜡烛的双一总让人心里毛毛的。Funko Pop!这些年来将伊藤润二笔下的经典人物变成公仔，恐怖的表情被萌呆神情取代，心中毛毛的感觉忽地荡然无存了。

双一公仔是2020年漫画展限量款，存货无多，售价也比普通的高出许多。

Funko Pop!双一公仔是2020年的漫画展限量版。（Funko Pop!图片）

▲售价：约$94.30（双一）；约$38.50（蛞蝓女孩）

售于：amazon.sg

扮哈利波特施魔法

万圣夜化身哈利波特大施法术。（取自shopee.sg）

万圣夜扮装游戏，不一定要装扮成魔鬼、恶人、丧尸，也可扮成懂魔法、用魔法做好事的人，如一挥棒就能施出各种迷幻绚丽法术的哈利波特和友人。这帮魔法资优生显然深受不少扮装玩家欢迎，网上的霍格沃兹魔法学校服装选择众多。配合不同角色，内衬颜色各异的斗篷；不同颜色条纹的领带、围巾、校徽、魔法棒，自己配上哈利招牌式的黑框眼镜、尖头巫师帽、白猫头鹰公仔就更惟妙惟肖了。

不同颜色都买下，一群闺蜜发小或一群小孩以霍格沃兹魔法学校学生的造型齐齐出动庆万圣夜，相必吸引眼球。

儿童版哈利波特好可爱。（取自shopee.sg）

▲售价：约$29（套装），售于：shopee.sg

“恶魔少女”使坏一肩扛

超大款库洛米头像帆布包。（Loungefly图片）

万圣夜怎能没库洛米（Kuromi）？2005年在动画片《奇幻魔法Melody》初登场后，便以特立独行的“恶魔少女”形象和浪漫暗黑的黑紫配色风靡全球。她自称是天生叛逆的小恶魔，却有着一颗少女心，热衷写日记和追看恋爱小说，反差萌的人设让她圈粉无数，成为了三丽鸥过去20年来人气指数高涨不退的明星角色之一。

不说或许你不知：库洛米的生日恰好是10月31日万圣节前一天；所以万圣节周末怎少得了这位万圣宝贝呢？有了这款三丽鸥官方授权超大型库洛米头像帆布包，万圣夜年年都有库洛米陪你去使坏。

库洛米帆布包侧面。（Loungefly图片）

▲售价：约$100，售于：amazon.sg

金盆洗手找史努比

史努比洗手液容器。（取自amazon.sg）

莎士比亚笔下的蛇蝎毒妇马克白夫人做了灭绝人性的事后，本能地借助洗手来洗白心里的罪恶感。她这段洗手独白几乎所有上过英国文学的学生都会倒背如流：“除掉，脏东西！除掉！可血腥味怎么都洗不掉？连阿拉伯所有的香水都洗不干净这双小手……”或许马克白夫人得考虑使用史努比造型的容器来装洗手液？

本以为可爱小白狗史努比跟万圣夜不搭嘎，但想想它平日其实也有小坏的一面。史努比化身吸血伯爵德古拉（Count Dracula）造型的洗手液容器，连一对小尖牙这细节都没错过，真是扮相认真。放在洗手盆旁没被它吓到，反而会噗嗤地笑出来。另外还有万圣节南瓜头版本，史努比的麻吉小黄鸟也登场了。容器不包含洗手液。

▲售价：约$39.30（吸血伯爵造型）；约$42.80（南瓜造型）

售于：amazon.sg

万圣夜元素以笔会友

可爱应景的万圣夜主题胶凝笔。（取自amazon.sg）

蝙蝠、幽灵、南瓜头、骷髅头等六款万圣夜主题凝胶笔设计，总共60支，每款10支，设计可爱，颜色鲜艳，叫人爱不释手。万圣夜办活动开派对送礼很适合。不愿扮鬼做怪的人买来应个景也不错。

▲售价：约$31.25，售于：amazon.sg