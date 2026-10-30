黄循财总理、杨莉明部长、沈颖部长等政要在国庆典礼或晚会上都曾穿戴过的定制服装品牌——手绘新加坡景象，诉说本地故事的Triologie——上周六（10月24日）在义安城珠宝展卖会Ultraluxe举行新系列服装秀，展出20个造型。

Triologie创办人兼创意总监林黎云（Sylvia Lim）毕业自伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，专攻面料设计，其服饰面料上的手绘本土图案全出自她手。以往她笔下的新加坡故事大多涉及日常，如组屋、美食与怀旧童年等。大胆的用色与构图成了她的独门特色。

Triologie创办人兼设计总监林黎云在秀后谢幕。她手扬起，露出藏在袖管内的手绘印花布。（Ultraluxe提供）

此次系列有点不同，从日常和复古拉远到新加坡历史。林黎云说：“20个造型分成两个部分，探讨新加坡从英殖民时期到奠定南洋身份这一历程对女装服饰元素的潜移默化。”

“洋”里有“中”

第一部分服装吐露古典西洋元素，但“洋”里又有“中”，鲜少在Triologie见到。

衫裤套装融入华贵维多利亚女西服高领，采用茹伊印花图（toile de Jouy）布料裁剪。茹伊印花布是18世纪法国特产的印花布，有近300年历史，因迪奥用来制造包包而在3世纪后卷土重来，成为当下时尚爆款。茹伊印花布是会说故事的花布。画匠手绘的题材丰富有趣，有花鸟鱼虫、动植物、自然四季、田园风光、男欢女爱、村庄生活、神话故事、历史古迹、文学歌剧等。看官眼睛在布上自由游走，串连出一段段西洋传奇故事来。另有一袭套装采用中国盘扣马甲背心配西方大翻领，吐露异国风情。

维多利亚风的新式衫裤，采用茹伊印花图布料裁剪。（Ultraluxe提供）

采用中国盘扣马甲背心配西方大翻领的套装，吐露异国风情。（Ultraluxe提供）

古典洋服元素极吸睛：一件采用古典羊腿袖（Leg of Lamb）——袖子上部（肩部大臂处）膨大、饱满，似一条羊腿，到了手肘至手腕处则急速收紧贴合手臂；另一件采用深紫天鹅绒裁剪修身西式外套，袖管做大荷叶处理，袖管内添加林黎云手绘的印花布，若隐若现。黑人女舞者穿上中国领、中式盘扣结合公主袖与全白蕾丝长袖一件式连衫裤，叫人眼前一亮！

古典羊腿袖结合旗袍元素。（Ultraluxe提供）

深紫天鹅绒裁剪修身西式外套，袖管做大荷叶处理，袖管内添加林黎云手绘的印花布。（Ultraluxe提供）

热带花卉与水果图蕾丝连衫裤，公主袖与旗袍领扣元素。（Ultraluxe提供）

中式服装西化的例子在本地已见多不怪，此系列设计灵感明显来自南洋服饰，则在细节上做创新，制造小惊喜。如旗袍式上衣用硬挺蝴蝶结取代传统盘扣，中国领用蓝绿天鹅绒布剪裁，取画龙点睛之意。

复古又创新

记者最喜欢的是此次的复古衫裤新诠释。上衣袖子做半斗篷处理，让肩部线条变得挺拔、有神，超立体蝴蝶结点缀襟扣；裤子设计大口口袋，让阿嬷风的衫裤忽地变得时髦洋气起来。

专为现代新加坡女性设计的摩登衫裤。（Ultraluxe提供）

另一款创新卡峇雅采用黄梨和热带花草图案的蕾丝裁剪，奢华现代而低调。

用黄梨和热带花草图案的蕾丝裁剪成创新卡峇雅。（林方伟摄）

林黎云说，此次布料的图案灵感，来自新加坡开埠后首任驻扎官威廉·法夸尔（William Farquhar）请中国画匠绘制的一系列本地自然生态图。这些图案已被国家典藏。林黎云从这些画汲取灵感，画了一幅由热带水果、花卉、植物、鸟禽等构成的花园，观者在花团锦簇的园林里向上望，看见了四周的英殖风南洋店屋。

Triologie以独创印花布著称，今次的图案灵感来自威廉·法夸尔请中国画匠绘制的一系列本地自然生态图。（Ultraluxe提供）

这会否是明年的预览？

或许我们很快就会在某位部长身上看到它了。