若户外探索与冒险是你生活的一部分，那么工具腕表也能成为旅途中的实用伙伴。

雷美诺时（Luminox）、时度表（DOXA）与雷达表（Rado）近期相继推出新作，在延续品牌特色的同时，从功能配置、材质运用到佩戴设计各展所长，回应户外探索与日常佩戴的不同需求，呈现工具腕表多元鲜明的面貌。

雷美诺时 夜光加持勇闯荒野

雷美诺时限量版Bear Grylls Survival MASTER LM3741.BO.N，配有可拆卸指南针。（雷美诺时提供）

Bear Grylls Survival MASTER 3740系列

深受户外探险者信赖的腕表品牌雷美诺时，再度携手著名野外求生专家贝尔·格里尔斯（Bear Grylls），为Bear Grylls Survival MASTER 3740系列推出限量新作LM3741.BO.N。

这款全球限量500枚的计时码表，配备单向旋转表圈，防水深度达300米。黑色硫化橡胶表带上装有可拆卸指南针，辅助方向辨别；表盘标示SOS摩尔斯电码，供紧急情况下求助。

腕表以隐蔽风格为灵感，采用全黑造型，同时以橙色点缀时标、方位标识（N、S、E、W），以及时针、分针与秒针。计时指针尖端采用白色，增强对比度与易读性。

雷美诺时Bear Grylls Survival MASTER LM3741.BO.N，表盘标有SOS摩尔斯电码。（雷美诺时提供）

腕表配有18支Luminox Light Technology（LLT）自发光管，无须外部光源充能或按键启动，即可持续发光长达25年，确保在昏暗或无光环境中依然清晰读时。

腕表采用45毫米Carbonox+表壳，坚固耐用且轻盈舒适；搭配经防眩目处理的蓝宝石玻璃表镜，兼具耐刮性与视读清晰。

表盘饰有格里尔斯标志及其座右铭“Never Give Up”，这句格言与他的签名镌刻于双色底盖上，其中格言以亮橙色呈现。

Navy 3550系列

雷美诺时Navy 3550系列有黑白、全黑、蓝白、黑红和黑绿五种配色。（雷美诺时提供）

雷美诺时更新旗下经典战术腕表系列，推出全新Navy 3550系列。新作承袭品牌30余年的战术腕表制作经验，着重调整外观与佩戴结构，延续坚固耐用、读时清晰的特色。

腕表采用44毫米Carbonox表壳，延续该系列标志性龟形轮廓，优化表圈、表壳与表带衔接，使整体线条更流畅，佩戴更贴合不同尺寸的手腕。

新作强化表冠保护，单向旋转表圈更贴合表壳。指针汲取早期雷美诺时表款的设计灵感，采用更纤细的针筒造型；橡胶表带则逐渐收窄，并饰有纹理，提升佩戴的稳固性与舒适度。

表盘采用Liberator Sans Heavy粗体数字，并重新设计刻度圈，使布局更简洁开阔，提升易读性。16支LLT自发光管确保腕表在昏暗及无光环境中依然清晰可见。表盘标示“200m／660ft”防水深度，彰显该系列的防水性能。

Adventure Watch 1300系列

雷美诺时全新Adventure Watch 1300系列提供黑色与棕色两款真皮表带选择。（雷美诺时提供）

全新Adventure Watch 1300系列，以早期探险时计为灵感，呼应那个讲究装备经久耐用的年代。

腕表采用43毫米精钢表壳，搭配仿古青铜色IP离子镀层精钢表圈，营造仿佛久经风吹日晒的复古外观。

新作提供黑色或棕色真皮表带选择，搭配可拆卸的仿古青铜色IP镀层精钢护片。皮革随佩戴逐渐形成独特的使用痕迹，增添经典探险装备的岁月质感。随表另附替换表带，方便佩戴者在水上运动或日常活动时更换。

腕表配备经防眩目处理的蓝宝石玻璃表镜，确保读时清晰，防水深度达200米。

时度表 钛金先锋深海探险

时度表SUB 300 Ti5系列新作延续经典设计，让五级钛金属重返常规系列。（时度表提供）

SUB 300 Ti5系列

热爱探险的人，对水下同样怀有无尽好奇。瑞士潜水腕表品牌时度表（DOXA）早在1967年便推出面向大众、配备单向旋转表圈的SUB 300潜水腕表。

品牌这次以全新SUB 300 Ti5系列延续经典设计，让五级钛金属重返常规系列。

新作表壳、表冠及旋入式底盖均采用五级钛金属，重量比精钢轻约40%，提升日常及长时间佩戴的舒适度。材质坚固耐用，性质稳定，能抵御海水、潮湿、温度变化及严苛环境的考验。

新作延续1967年原作的300米防水性能，搭载品牌专利双刻度单向旋转表圈，将潜水深度与时间对应，协助潜水员将潜水时间控制在美国海军制定的免减压极限之内。

时度表SUB 300 Ti5系列WhitePearl腕表，表盘覆以Super-LumiNova夜光涂层。（时度表提供）

表镜经防眩目处理，确保读时清晰。所有潜水相关显示均覆有Super-LumiNova夜光涂层，便于在昏暗环境中辨读。

SUB 300 Ti5搭载获COSC认证的瑞士自动上链机芯，提供约38小时动力储存。

新系列共有7款选择，包括橙色Professional、黑色Sharkhunter、蓝色Caribbean、樱桃红色Red Coral和绿色Sea Emerald，以及两款白色表盘的WhitePearl，分别搭配黑色或白色橡胶表带。

SUB 300 Ti5 Clive Cussler腕表

时度表SUB 300 Ti5 Clive Cussler腕表限量300枚，纪念已故美国作家兼探险家克莱夫·卡斯勒诞辰95周年。（时度表提供）

在常规系列之外，时度表还推出同样采用五级钛金属的SUB 300 Ti5 Clive Cussler腕表。

这款腕表全球限量300枚，旨在纪念已故传奇小说家兼探险家克莱夫·卡斯勒（Clive Cussler）诞辰95周年。他笔下的主角德克·皮特（Dirk Pitt）常佩戴时度表SUB腕表。

表盘采用双层五级钛金属结构，下层设有Super-LumiNova夜光时标及分钟刻度，上层则以激光切割出对应的几何开口，显露下方的夜光元素。日期窗口与分钟刻度亦采用相同工艺。

上下两层之间的细微间距营造出纵深感，并通过光影变化丰富视觉层次。表盘经喷砂处理，延续工具腕表的实用风格，同时确保在不同光线下清晰易读。

3点钟位置的日期显示融入纪念巧思：日期盘上的数字15、7及31以品牌标志性橙色呈现，呼应卡斯勒的出生日期——1931年7月15日。

腕表搭载饰有品牌专属装饰的瑞士自动上链机芯，动力储存约38小时。旋入式底盖与表冠均采用五级钛金属，腕表防水深度达300米。

品牌将把这款特别版腕表的部分销售所得，捐赠给非营利组织NUMA（National Underwater and Marine Agency）。该组织由卡斯勒于1979年创办，致力于搜寻及保护具有历史意义的沉船，保存海事与海军历史。

雷达表 金色焕彩风格随行

雷达表库克船长系列39毫米新作，配有精钢表链和黑色橡胶表带，可通过EasyClip系统快速更换。（雷达表提供）

雷达表为现代探索者推出库克船长系列39毫米新作，采用金色纹理表盘，配备可快速替换的表链与表带，轻松切换户外活动与日常造型。

腕表延续1962年原作的经典设计，以宛如钻石粉末般闪烁的金色表盘为视觉焦点。

表盘经多道复杂工序打造，闪耀纹理随腕部转动流转，呈现灵动光影。盒形蓝宝石玻璃表镜经双面防眩目处理，进一步凸显表盘的璀璨质感。

抛光精钢表壳搭配黄金色PVD镀层精钢旋转表圈，内嵌抛光黑色高科技陶瓷圈，与金色表盘形成鲜明对比。

雷达表库克船长系列39毫米新作，金色表盘经多道复杂工序打造，呈现钻石粉末般的闪耀质感。（雷达表提供）

粗犷的指针与时标、分钟刻度及3点钟位置的日期窗口，构成简洁实用的表盘布局。指针、时标及表圈标识均覆有白色Super-LumiNova夜光涂层，方便昏暗环境中辨读。

腕表搭载经五方位测试的Rado R763型自动上链机芯，具备80小时动力储存及Nivachron防磁游丝。旋入式表冠与底盖确保腕表防水深度达300米。

新作采用39毫米表壳，尺寸介于现有37毫米与43毫米款式之间，为手腕较纤细、偏好鲜明风格的佩戴者提供更多选择。

腕表配备精钢表链与黑色橡胶表带，可通过EasyClip表带快速更换系统替换。备用表带可收纳于随附的黑色皮革表袋中。

精钢表链结合拉丝外侧链节与抛光米粒状中央链节，搭配精钢三折式表扣，带来顺滑贴合的佩戴感受。其外观与抛光精钢表壳相互呼应，也方便搭配不同风格的服饰。

运动或休闲时，可换上配有精钢插针式表扣的黑色橡胶表带。表带轻盈贴腕，纹理呼应表盘质感，黑色亦与表圈的高科技陶瓷内圈相得益彰。

无论是应对严苛的户外环境，还是满足现代探索者的日常佩戴需求，可靠的性能与舒适的佩戴感，都让工具腕表成为随行的实用伙伴。