最近刷抖音，发现一条直播赛道越来越热闹——哄睡直播。主播不唱歌、不聊天，而是在深夜轻声耳语，用化妆刷摩擦麦克风、敲击小物、模拟雨声和心跳声，陪着屏幕另一端的人慢慢入睡。ASMR“哄睡直播”甚至吸引明星加入，锺丽缇今年就多次开播，用刷子、海绵、颂钵等制造细微声响，直播间一度吸引数万观众在线“等睡着”。

有人靠声音放空，有人需要一床舒服的被褥，有人定制高度舒适的枕头，睡觉看似是一件什么都不用做的事，但真正想睡得舒服，却和寝具、感官、身体状态等多重因素相关。既然人生有相当一部分时间都在床上度过，不妨认真经营一下“睡眠装备”。

密织布料防尘螨

睡眠环境首先从每天贴身的床单、被子开始，韩国寝具品牌Allerman 10月正式进驻新加坡，在Metro Paragon亮相。品牌1997年从防敏感寝具研究起步，目前在韩国拥有超过300家门店，并长期专注通过纺织技术减少尘螨及过敏原接触。

它最特别的地方，是把布料织得非常细密，核心Allergy X-Cover技术采用高密度纺织结构，让尘螨及其分泌物较难穿过布料，同时仍维持透气和柔软触感。之后又发展出Super X-Cover及Ultra X-Cover等更细密版本，质地更加柔软轻薄，对鼻子敏感、容易因寝具尘螨感到不舒服的人更为友好。

韩国寝具品牌Allerman推出的Cool Touch凉感系列单品，花色柔和，质地柔软。（取自Metro官网）

另一贴近新加坡天气的是Cool Touch凉感系列，布料接触皮肤时带来即时凉感，并通过较快散热及排湿面料设计，减少闷热感。在终年炎热的岛国，“凉一点”本身就是最直接的助眠条件。

▲售价：$309（Benie Cool Touch系列单人被），售于metro.com.sg

细化选择高枕无忧

有没有试过酒店枕头看起来蓬松舒服，真正躺下却觉得脖子悬着；换成薄一点的枕头，又好像整个人往下陷？枕头最容易被忽略的问题不是软硬度，而是高度是否配合个人睡姿。

Heveya的Pillow Finder根据睡姿，提供不同高度的枕头选择。（取自Heveya IG）

寝具品牌Heveya的Pillow Finder把选择细化，从趴睡、仰睡到侧睡，再搭配软（Soft）、中（Medium）、硬（Firm）及特硬（Extra Firm）不同支撑度，让使用者按习惯选择。天然乳胶枕有多种高度可选，适合趴睡或仰睡者的低枕，适合仰睡及侧睡的较高款，还有一款两边高度不同的波浪形设计，让不同睡姿都能找到承托。

Heveya位于中峇鲁的旗舰店（32 Eng Hoon Street S169780）近来完成翻新升级，作为品牌体验中心，顾客可亲自到店试睡挑选高度适宜的枕头。

▲售价：$298，售于heveya.sg

小睡垫冷热两用

新加坡睡眠品牌Woosa从床垫起家，如今已经把产品扩展到枕头、床上用品、香氛和一系列Sleep Care睡眠小物。品牌强调以新加坡生活环境为出发点设计睡眠产品，并在本地设有多个体验空间，或许你就在邻里商场看到过它的快闪体验。

Woosa助眠套装还包括精油、眼罩、足部按摩膏等。（取自品牌官网）

助眠系列中的Weighted Sleep Pad，是一块22厘米长的小型“重量垫”，里面装有天然油菜籽，睡前可以放在眼睛、肩颈或腹部。更妙的是它可以冷热两用，晚上先加温，放在肩颈或腹部，让身体慢慢放松，早晨则可以冷敷疲惫双眼。运动后或经期腹部觉得不舒服时，也能温热使用。睡眠好物不一定要大型寝具，睡前10分钟把小睡垫暖一暖放在身上，让身体知道今天要收工了。

▲售价：$17.10，售于woosasleep.co

降噪耳机戴着睡

普通耳机是醒着的时候听音乐，Anker旗下soundcore却专门做了一副给人戴着睡觉的耳机。Sleep A30单只约3克重，采用贴合耳廓的低轮廓设计，目的就是减少侧睡时耳机被枕头挤住的不适。

Anker推出的睡眠耳机Sleep A30提供三重降噪功能，屏蔽噪音干扰。（取自品牌官网）

它最特别的功能是“三重降噪”：首先能主动降噪处理冷气、交通等持续性的低频噪声，再来耳塞本身也有隔音效果。若最困扰你的是枕边人的鼾声，充电盒能实时侦测鼾声音量与频率，再让耳机播放相应的遮蔽声音盖掉鼾声。如果睡前想听点东西，它还能播放音乐、Podcast，并提供白噪音、睡眠故事及AI脑波音频。此外，耳机还能记录你的睡眠时长、姿势和鼾声等信息，作为评定睡眠质量的标准。

▲售价：$241，售于lazada.sg

暖暖抱枕拍你入眠

如果你睡觉时有使用抱枕的习惯，这一款Imomoto的“香蕉大王”暖暖枕能给你最温暖的环抱。把长条抱枕做成一根胖乎乎的大香蕉，侧睡时可以抱着、夹在腿间或靠住身体。更特别的是里面还藏着加热和安抚功能，加入模拟轻拍的机械设计，以规律节奏制造类似有人轻轻拍背的感觉，部分版本还能搭配音乐。

“香蕉大王”抱枕带来舒适环抱之外，还能提供温热触感。（取自lazada.sg）

内置可加热红豆芯，让抱枕在夜晚还能提供温热触感，适合天气凉、肩颈紧绷，或女生生理期时使用，开启更有温度的环抱，带你进入梦乡。

▲售价：$92.30，售于lazada.sg