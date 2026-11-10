最近打开时尚界的“菜单”，选择可能比餐馆还丰富。10月中，模特兼内容创作者Nara Smith推出新食谱书“Homemade”，封面与宣传照像一组时尚大片，将造型、摄影、餐桌和食物放进同一个视觉世界里，延续着“美食时尚”的现象，即食物早已不只属于厨房，它正在成为时尚语言的一部分。

模特兼内容创作者Nara Smith推出的新食谱书“Homemade”，造型别致。（取自Nara Smith IG）

JW Anderson今年夏季推出一系列手工钩织蔬果包挂，胡萝卜、花椰菜、西兰花都被做成可以挂在手袋上的小配饰。10月底刚在首尔登场的Maison Margiela x Nudake联名，把品牌标志性的解构美学搬上茶壶和茶杯，还推出茶饮和甜点，让时装设计一路走到餐桌。从蔬菜包挂到各式以食物命名的流行色，再到时尚品牌开咖啡馆、设计甜点，衣柜和餐桌之间的距离越来越近，食物正在越来越频繁地渗进时尚。难怪美国时尚杂志“Elle”近期发文，干脆直接发问：为什么如今的时尚界如此迷恋食物？

蔬菜变身奢侈品

食物进入时尚圈当然不是新鲜事。从Elsa Schiaparelli经典的龙虾裙，到Moschino把快餐、巧克力和超市包装搬上衣服，设计师向来喜欢拿食物做文章。但近来的特别之处，最抢镜的不再是水果、甜点，而是菜市场里的蔬菜。Loewe因为网友觉得一颗番茄“很Loewe”，索性真的推出番茄手包。Jacquemus也曾让模特拿着巨型韭葱造型手包走秀，Dior把手袋做成核桃，JW Anderson将花椰菜、胡萝卜挂上包包。墨镜潮牌Gentle Monster以蔬菜色泽与番茄叶为灵感，推出眼镜和Veggiemons蔬菜造型包挂。

因为网友的一句玩笑，Loewe果真推出一款番茄包。（取自Loewe官网）

番茄、辣椒、胡萝卜，这些再普通不过的食材，一旦进入时尚语境，反而因为反差而变得有趣。普通皮包未必让人停下来，但如果它长得像一颗番茄，人们自然会多看一眼。

流行色听起来“很好吃”

食物也正在改变我们描述颜色的方式，让颜色听起来越来越“好吃”。且看Butter Yellow（黄油黄）、Tomato Red（番茄红）、Berry（莓果色）、Espresso Brown（浓缩咖啡棕）这些名称，连美妆、美甲和发色都出现Matcha、Chai Latte等叫法。

美妆博主展示抹茶风美甲。（取自小红书）

细细品味似乎也有道理，同样是浅黄色，换成黄油黄，马上多了一层柔软、温暖、奶油般的顺滑联想。深红色叫Dark Red很普通，变成Cherry（樱桃红）、Berry（莓果色），仿佛瞬间有了味道。咖啡色可以细分成Espresso（浓缩咖啡）、Mocha（摩卡）、Latte（拿铁）；绿色不只Olive（橄榄绿）和Sage（鼠尾草色），还有Matcha（抹茶绿）、Pistachio（开心果绿），瞬间充满了影像立体感与气味联想。美妆产品里也冒出了类似Strawberry Makeup（草莓系妆容）、Cherry Cola Lips（樱桃可乐唇妆）、Chai Latte Nails（印度奶茶色美甲）等描述词。

“草莓系妆容”成了专属搜索名词。（取自小红书）

趋势机构WGSN指出，食物名称承载的不只是颜色，也包括情绪和感觉。“黄油色”让人想到舒适、温暖和轻柔感，“番茄红”则带着强烈有机的生命力与新鲜感，这些生动的联想让食物正逐渐成为一种大家都能理解的视觉语言。

品牌把“吃”变成体验入口

近两年，新加坡的奢侈品牌精品店越来越像一份餐饮地图。Prada在爱雍·乌节（ION Orchard）开出东南亚首家Prada Caffè，空间延续品牌经典的黑白棋盘格和绿色调，菜单则从意式咸点、提拉米苏一路做到鱼子酱与下午茶。Coach也持续把纽约餐饮文化搬进新加坡，在圣淘沙的Coach Coffee Shop卖三明治、热狗，位于恭锡路（Keong Saik Road）的Coach Play则进一步把原来的咖啡馆升级成Coach Bar。Louis Vuitton在滨海湾金沙卖起品牌巧克力，Ralph Lauren经营Ralph’s Coffee，连腕表品牌Audemars Piguet也把全球首家AP Café开在莱佛士酒店。

Prada在爱雍·乌节开了东南亚首家Prada Caffè，空间延续品牌经典色系。（品牌提供）

这波时尚咖啡馆（fashion café）热潮并不只是品牌“跨界卖咖啡”。当奢侈品消费越来越强调体验，餐饮恰好成为消费者进入品牌世界最轻松的一道门槛。未必每个人都会买一个几千元的Prada包，但更多人愿意花几十元喝一杯咖啡、吃一份甜点，再拍一张带着品牌视觉的照片。对品牌而言，咖啡馆也把原本十几分钟的购物过程，拉长成一小时的停留体验：室内设计、餐具、菜单甚至食物造型，都可以继续讲品牌故事。

为什么时尚这么“饿”？

美食之所以特别适合这个时代，首先因为它够直观。时尚常常被人认为很抽象，一件衣服背后的概念可能需要一长段解释，但草莓、番茄、牛角包几乎人人都认识。它可爱、好拍，容易做成meme，很适合短视频时代几秒钟就要抓住观众注意力的传播需求。

位于恭锡路的Coach Bar，主打纽约餐饮文化。（品牌提供）

再来毋庸置疑的是，美食是一种“小快乐”。经历静奢风（quiet luxury）、极简风之后，时尚正在重新拥抱幽默和趣味。穿一颗番茄、挂一根胡萝卜，本质上是给日常增加一点不那么严肃的快乐。所以在今天的时尚菜单上，黄油可以是一种颜色，番茄可以是一个包，胡萝卜可以挂在身上。人们不一定真的饿了，只是时尚终于发现：要抓住一个人的眼睛，可以先抓住他的胃。