人生三急之事，未必不堪入目，不可启齿。家中卫浴空间，这个最贴近肌肤的私密之地，若清理整洁，布置用心，何尝不能让人“流连忘返”？

打造优质厕所，原来跟新加坡有着深厚的渊源。新加坡商人兼慈善家沈锐华（Jack Sim）2001年在我国创立了“世界厕所组织”（World Toilet Organization），打破社会对厕所与排泄物的禁忌，并将11月19日定为非官方世界厕所日，积极推动全球公共卫生与环境卫生意识，故此他被称为“厕所先生”（Mr Toilet）。

2013年，这个从民间发起的运动，在新加坡政府积极倡导、推动下，于联合国大会通过决议，将每年11月19日正式定为世界厕所日，成为全球关注环境卫生与基本如厕权益的国际纪念日。

在一年一度世界厕所日来临之前，看看哪些好物能让厕所成为家中舒适、令人愉悦的空间。

边洗边赏心悦目

读者来猜猜这些瓷盖有何用处？（取自淘宝）

朋友从京都旅行回来，给我带了伴手礼，请我猜猜这上方浑圆，绘上樱花图案，背部微微凹进的有田烧陶瓷是做什么用的。猜了老半天猜不中，她满意地笑说：“给你装饰洗手盆排水口的。”

回家试试，后面凹进去的部分恰好盖住了排水口，让洗手盆顷刻变得美丽高级起来。真佩服日本人的审美精神，未有装饰盖以前，我都不会意识到天天瞪着的盥洗盆排水口，原来也需要“美容”。

原来瓷盖是帮洗手盆“遮丑”用的。（林方伟摄）

▲售价：139元人民币（约26.80新元），售于：淘宝

除，留香，不尴尬

厕所界“除留香”，由新加坡创意人陈俊达连同妻子与台湾合伙人的Another Land护肤品牌推出。（Another Land提供）

到朋友家做客有三急，特别是大号，总对在人家家里“留香”而难为情。这时会想到这款专为如厕大号研发，能消除粪臭味的“去尴尬马桶神雾”。由新加坡设计师，总统设计奖年度设计师陈俊达与太太黄琬钰，连同台湾友人夫妇李昆霖与王子旻联创的护肤品牌Another Land推出，这款“神雾”有个幽默的名字——“厕隐之心”。喷雾清甜的鲜橙与西西里柠檬精油能掩盖恶臭；薰衣草和天竺葵精油散发清香；最后轻盈的香草味释放出宛如春天一般的气息。把它带在身上，出外做客就不怕因为尴尬而不敢上大号了。

▲售价：48元

售于：anotherland.global

加温毛巾架除酸臭送温暖

家有一台毛巾抹布烘干机，告别霉菌、细菌与酸臭味。（取自淘宝）

卫浴室内的毛巾、抹手布等不容易晾干，长久处于潮湿状态会成为螨虫、霉菌和细菌的温床。用充满霉菌或细菌的毛巾来擦脸，容易导致长痘以及皮肤过敏等。浴室长期不通风，毛巾晾不干，也会发出臭酸味，洗完澡或洗净脸后还用它来擦身脸，洁净的努力等于功亏一篑。

投资一台有加温功能的毛巾架，问题就迎刃而解。毛巾架能用手机应用遥控，即使不在家，也能一键搞定，在回家前便有暖呼呼的毛巾在家等着你。毛巾架温度在三分钟内升至55摄氏度后维持恒温，可杀菌除螨。可用应用软件设定毛巾架何时关机，未设置状态下会在启动两小时后自动关机。

▲售价：398元人民币（约76.50新元），售于：淘宝

可爱动物墙饰看了开心

如厕动物墙饰陪你完成“大小”事。（取自淘宝）

萌萌哒的粉红猪、胖嘟嘟的水豚、做梦的小青蛙、气鼓鼓的小鸭，动物界的“盆友”们原本在大自然就能就地解决，但来到你家都乖乖坐上马桶解决“大小”事。可爱的墙饰，贴在厕所或盥洗台墙上，每天一早盥洗，夜晚刷牙洗脸，或枯坐在马桶上时，看着它们的脸蛋，不禁露出会心微笑，一天的烦恼笑笑就没了。

▲售价：19.9元人民币（约3.80新元）起，售于：淘宝

防水免触碰手机架

贴墙手机支架，如厕方便用。（取自淘宝）

活久见。人们与手机连体，连上厕所也一刻不能分离。商家灵机一动，设计了这款防水手机支架，把手机装进去，将后面的吸盘大力一压，就能紧紧地吸在瓷砖墙上。如厕时，用它来减少手与手机接触的概率，以确保手机卫生干净。

但可别把厕所当成追剧站，因久坐马桶会导致或加重痔疮，反而让上大号从愉悦变成“多么痛的领悟”。还有另一用途，有剧迷用这防水支架将手机贴在浴室瓷砖墙上，分秒必争，边沐浴边追剧。泳池、厨房也能派得上用场。

手机防水支架，沐浴也能追剧看戏。（取自淘宝）

▲售价：33.20元人民币（约6.40新元），售于：淘宝