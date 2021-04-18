以新加坡为母港的两艘游轮自去年底恢复“无目的地”航程以来，短短半年内接待超过10万名游客，疫情下游客上游轮度假的热情不减，见证了海上城堡的不凡魅力。当疫情重创旅游经济，游轮停航，来自世界各地的船员们经历了离别的不舍，等待的焦急，终于盼来复航。为了回到船上的家，他们不远万里，经过重重隔离，辗转数月后归来，在新常态中开启了新阶段的航海生活。当引航的汽笛声响起，《联合早报》记者和摄影记者用两夜一天的时间踏上星梦邮轮世界梦号，听船员们的故事，感受安全距离措施下不变的海阔天空。

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