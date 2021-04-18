乘风破浪迎复航 订户 来自 / 联合早报 文 / 李雅歌 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 漂游在星梦邮轮世界梦号上的船员（左起）：厨师长巴托洛梅、管家杰斯敏、船长博丁、舞者劳拉、演员奕墨。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 以新加坡为母港的两艘游轮自去年底恢复“无目的地”航程以来，短短半年内接待超过10万名游客，疫情下游客上游轮度假的热情不减，见证了海上城堡的不凡魅力。当疫情重创旅游经济，游轮停航，来自世界各地的船员们经历了离别的不舍，等待的焦急，终于盼来复航。为了回到船上的家，他们不远万里，经过重重隔离，辗转数月后归来，在新常态中开启了新阶段的航海生活。当引航的汽笛声响起，《联合早报》记者和摄影记者用两夜一天的时间踏上星梦邮轮世界梦号，听船员们的故事，感受安全距离措施下不变的海阔天空。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 游轮旅游 冠状疫情 游轮 世界梦号 在咖啡馆遇见春天 诗意生活 访中国作家黄梵与桑格格