新加坡厨师 才艺闪耀世界舞台 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 新加坡年轻厨师近年在海外发展，备受国际瞩目。 字体大小: 小 中 大 不少新加坡年轻厨师近年在海外发展，备受国际瞩目。不久前公布的亚洲50最佳餐馆名单中，除了入榜的八家本地餐馆，在外地发展的新加坡厨师也交出漂亮成绩单。获得2021年最佳甜品厨师的赖思莹（Angela Lai），以及榜上排名第26的JL studio餐馆创办人主厨林耀恬（Jimmy Lim），都是新加坡人。此外，现在人在挪威精致餐馆A L'aise工作的梁程前（Mathew Leong），下半年将代表新加坡参加法国举行的博古斯世界烹饪大赛（Bocuse d' Or），和多国代表一较高低。《联合早报》记者和他们做了越洋电话访问，了解他们在海外打拼的故事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡厨师 本地餐馆 新加坡人 在地食材 肉骨茶 亚洲50最佳餐馆 甜品厨师 林恬耀 米其林 美国玻璃艺术家戴尔·奇胡利 吹制万物的脆弱之美 东海岸公园 亲民的记忆交叠