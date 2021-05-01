新加坡厨师 才艺闪耀世界舞台

不少新加坡年轻厨师近年在海外发展，备受国际瞩目。不久前公布的亚洲50最佳餐馆名单中，除了入榜的八家本地餐馆，在外地发展的新加坡厨师也交出漂亮成绩单。获得2021年最佳甜品厨师的赖思莹（Angela Lai），以及榜上排名第26的JL studio餐馆创办人主厨林耀恬（Jimmy Lim），都是新加坡人。此外，现在人在挪威精致餐馆A L'aise工作的梁程前（Mathew Leong），下半年将代表新加坡参加法国举行的博古斯世界烹饪大赛（Bocuse d' Or），和多国代表一较高低。《联合早报》记者和他们做了越洋电话访问，了解他们在海外打拼的故事。

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