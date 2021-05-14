老字号钟表行祺兴行 半世纪三代人只卖劳力士表

传承三代的祺兴行在本地钟表界堪称奇葩，过去半个世纪，在珍珠坊内不起眼的一个角落，单凭劳力士表吃糊，甚至吸引王室和劫匪“到访”。父子兵侯绍华与侯文盛诉说老字号的前世今生。

1995年，珍珠坊内一家表行出现一名劫匪，干下当年惊人的抢劫案。劫匪拿了一把斧头往表行外玻璃柜猛敲，抢走多只名贵腕表。表行职员虽然受惊吓，但对劫匪穷追不舍，最终将对方生擒。原以为雨过天晴，没料到四个月后，劫匪在保释期间再光顾表行，这次劫匪弃斧带枪存心报复，一来到表行就乱枪扫射，连开七枪，并抢走四枚总值八万元的劳力士腕表，表行一名少东中两枪，一弹射中肩膀，另一弹从右眼眉擦过，险象环生。

这起在当年引起轰动的枪击抢劫案，发生在祺兴行（Kee Hing Hung）表行。腕表行家，特别是有点年纪的劳力士藏家，不会不知道祺兴行。这家深藏在珍珠坊内的老字号钟表行，在本地屹立半个世纪，是本地第一家只销售劳力士腕表的表行，这些年来不仅吸引无数买家到访，还不幸引起劫匪关注，可见有一定的魅力。

经历大事件更坚强

1970年10月31日祺兴行在珍珠坊开幕盛况。（受访者提供）

祺兴行第二代掌舵侯绍华（56岁）接受《联合早报》访问时，很不愿谈起当年的这起案件，因为那是他和家族都尽量要忘记的极为不愉快经历。好在祺兴行业务没有因为该枪击劫案受影响，尘埃落定后，经历过大事件的表行更坚强，继而发展成为劳力士腕表藏家的朝拜圣所。

但祺兴行的前身并非纯表行，最初也销售珠宝和许多不同品牌的腕表，如雷达表、精工表、西铁城、浪琴表、卡地亚，以及万宝龙和都彭的书写工具，都是1970年代初期极受欢迎的奢华物品。祺兴行是在1975年与劳力士结缘，然后在时代的演变过程中，祺兴行渐往单一品牌的业务模式走，找到属于自己的独特方向。

待人以诚最重要

祺兴行创办人侯庭海。（受访者提供）

侯绍华忆述公司的源起时透露，祺兴行前身为贸易公司，创办人是父亲侯庭海。侯绍华说：“1950年代，当木匠的爸爸在和客人的交往中，发现有很多客人和海员都喜欢买卖腕表，他们都鼓励爸爸转做腕表和黄金珠宝贸易，结果1970年当珍珠坊建成之后，他就在这里找一个店面，创办祺兴行。祺兴这两个字，据知来自当年鼓励他创业的两个朋友的姓氏。”

侯绍华说，祺兴行是小型家族生意，要传承三代，在竞争激烈的腕表市场，以单一品牌保有老字号地位，靠的是传自第一代的诚信态度。“落实承诺，是任何经商者不可或缺的重要元素，对业务的奉献精神，永远得排在第一位。我记得父亲在世时，日夜不停地勤奋工作，就为了要成功，以及为家庭留下可以传承的业务和价值观。”

侯绍华的父亲侯庭海在2013年离世，留给孩子的不只是一家老字号店面，更多的是许多待人处世的道理，比如对待顾客的诚意。“父亲总强调，客人应该只购买他们真正要买的东西，因此我们尽力为顾客带来更多更广泛的选择，满足他们所要。我也将这种经商精神传承给下一代。”

侯绍华坦言，家族生意免不了会有些小争执，但任何纠纷都是对事不对人，大家都为了家族生意的好，最终每个成员必定能团结，为家族生意做出最好的决定。祺兴行目前由第二代的侯绍华掌舵，他三个孩子中，有两个都在公司里帮忙。大儿子侯文盛担任业务经理，女儿侯文丽则在幕后，帮忙侯绍华管理他的网络博客和经营社交媒体，以便能更全面照顾新一代客人的需要。

一代传一代，祺兴行今天虽然不是上市公司，也没有任何分店，却成为本地表坛的一颗沧海遗珠，稳占其独特地位。

不同年代的挑战

祺兴行从当初的300平方英尺出口生意店面，发展到后来800平方英尺的劳力士专卖店，转眼50年。50年是一个时代，每一代人都会面对自己年代的挑战，祺兴行也不例外。

祺兴行创办人侯庭海在1950年代，从木匠渐渐变身成为腕表和珠宝黄金贸易商，在1970年创办第一代表行，走多品牌路线。第二代传人侯绍华在千禧年，将原本销售不同品牌腕表的表行发展成单一品牌表行。虽然2001年祺兴行扩充店面，2003年开始授权代理劳力士兄弟品牌帝舵表（Tudor），并在2005年在老店正对面设立帝舵表专卖店，但基本上仍是以劳力士为主。

侯绍华说：“我们走向单一品牌经营模式，也是顺应客人的消费习惯。我发现当客人的消费能力提升的时候，他们会慢慢聚焦最钟爱的品牌，以我们的店来说，超过九成的客人都只对劳力士有兴趣。在这之前，我已在美国的拉斯维加斯看过只卖单一品牌腕表的表行，于是我在2001年转变业务经营模式，从多品牌走向单一品牌。”

侯绍华坦言，将所有鸡蛋放在同一个篮子里，毫无疑问有其风险。“但我们与品牌建立长久和互相信任的合作关系，利弊之间，利多于弊。这些年来，历届劳力士国际总裁曾到访我们这家外表看来毫不起眼但内有乾坤的珍珠坊店，能得到他们的认可，是最有效的代言。”

疫情期间生意大好

去年4月，在冠病疫情暴发初期加入家族公司成为第三代新人的侯文盛（25岁），扛起业务数码化以及与客户建立更密切关系的任务。侯文盛说：“今日的客户不再像以前纯粹只买物品，他们要了解更多对腕表的造工、设计、历史文化，以及种种技术问题。所以，我得确保有完全的产品知识，这些靠的不仅是努力学习，也靠实际的经验积累。”

祺兴行去年原本打算庆祝成立50周年，不巧疫情来袭，扰乱计划。欢庆活动虽然办不成，但没有影响业绩。事实上，在疫情暴发的第一年，祺兴行的营业额上升双位数，这与第三代努力经营数码业务不无关系。侯绍华说：“特别是在阻断措施期间，不能开店营业，我们继续与客户通过社交媒体保持紧密联系，交换信息，这让我们能在解封之后第一时间，将之前的询问转换成实际的销售。”

侯文盛说，疫情影响深远，不幸中的大幸是，因为疫情让人们暂时无法远游，更多人将原本在国外的消费改为在本地消费，腕表是消费者注重的其中一块，有历史有品质的一些品牌如劳力士，自然而然成为消费的对象。

祺兴行自2017年起开启线上经营，主要由侯绍华的儿子和女儿管理，让老字号能与之前不熟悉祺兴行的新客户建立起联系。侯绍华也以网络上的腕表博客与其他爱表人士，分享腕表信息和藏表心得。“今日的顾客对他们想要的物品都会做足功课，因此我们得更尊重他们，并提供最佳的服务，这也是我们做生意一向的原则。”

走宝是最大遗憾

侯绍华是在1984年20岁服完兵役后，因为不想在外打工，进入公司帮忙父亲打理生意。但当时的他对腕表并不熟悉，只在店里当销售。年轻时候在营销部任职，基本上是自己顾自己，每天最重要的任务就是尽量把货售出，而且坚持不给优惠，能卖越多越好。但也因为年轻时只专注在业绩，以致“走宝”，成为他这些年在这个行业的遗憾。

这些年在祺兴行进出的爱表人士不计其数，包括马来西亚王室成员。侯绍华透露，当年一名王子进店要买不少腕表，问有没有打折。“但我们是小本生意，向来不打折。当时我也不知道对方的身份，是他身边的保镖告诉我。但我还是坚持原价，结果王子没买，我错失一单生意。”

另一次难忘的经历更叫侯绍华大叹走宝。他说：“1980年代有个日本客人，进店没多久就看中一个款式，也没讨价还价，就一次过将当时在店里的四枚同样表款，以每枚1200元的价格都买走。当时我还非常开心，能一下子就完成一单大生意。”

侯绍华没料到的是，当时日本客人买下劳力士1963年为赛车手推出的迪通拿（Daytona）计时腕表Ref.6263 Cosmograph Daytona“Paul Newman”，其中由好莱坞影星保罗纽曼（Paul Newman）拥有的特别版，后来在2017年富艺斯“Winning Icons：20世纪传奇腕表”专场拍卖会上，最后连佣金成交的价格高达1775万美元，成为有史以来拍卖价最高的腕表。

这款腕表在劳力士的历史上地位超然，保罗纽曼一度拥有同个款式的特别版，劳力士为这款迪通拿推出的特别版，其机芯和表壳基本都一样，特别之处在于在计时盘设计，在刻度末端加上小方块。据知这特别版当年并不受欢迎，很快成为滞销货，直到保罗纽曼戴上以后。2017年，被拍出高价的腕表最初是纽曼的第二任妻子乔安妮·伍德沃德（Joanne Woodward）送给他的礼物，当时纽曼正在拍摄1969年的电影“Winning”。除了演员身份外，纽曼还是一位赛车手，因此手表背后还雕刻有“小心驾驶，我”（Drive Carefully, Me）的提示语。

保罗纽曼一直戴着爱妻所赠的迪通拿，直到1980年代送了女儿前男友詹姆斯考克斯（James Cox）。话说一次聊天时，保罗纽曼问考克斯时间，对方却因没戴表而说不知道。就这样，保罗纽曼把这枚迪通拿送给考克斯。事隔多年，考克斯把这枚保罗纽曼戴过的Paul Newman Daytona拿到富艺斯拍卖，交易打破诸多的世界纪录，包括“史上最贵不锈钢腕表”“史上最贵拍卖腕表”，以及“史上最贵的劳力士”等。久而久之，表迷就称这款特别版的迪通拿为Paul Newman Daytona，由于生产数量不多，又有保罗纽曼加持，因此二手市场上的价格居高不下。

劳力士腕表是很多爱表人士的心头爱，很多款式的等候期长达三年。

侯绍华收藏的1985年劳力士17000 Ultra Rare Yellow Stella石英表。

侯绍华说，那次走宝没留下一枚Paul Newman Daytona，是他入行以来最大的遗憾。但侯绍华自此不再错过，他现在拥有的劳力士腕表贵精不贵多，都极具珍藏价值。访问当天，他戴着的是一枚1985年的劳力士17000 Ultra Rare Yellow Stella，是劳力士罕有的石英表，由于上漆的黄色表盘非常稀有，他以八万美元的高价买入，现在叫价估计至少20万元。

珍珠坊店或将成历史

祺兴行与劳力士一起成长，走过50年岁月，侯绍华看着劳力士长久以来如何以精湛工艺留住现有客户，甚至以过去的重要历史性表款，如上漆表盘的款式来吸引新的客户群，他坚信自己和公司会与劳力士一起走下去。

他说：“作为一家小型家族生意，我们暂时没有打算向海外扩张，会继续专注我们熟悉的本地市场。若有可能，我希望能扩充目前的店面，甚至考虑搬迁到另一个地点，以便能让客户有更好的购物体验。”

侯绍华说，牛车水一带有祺兴行的成长足迹，有历史有故事，是祺兴行的根，因此希望日后新店面也能在这里附近。“不论日后去到哪里，我们做生意的原则不变，依然会努力满足客户的需求，并赢取客户的信任，那是祺兴行的座右铭。”