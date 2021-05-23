坐月子 专业化也数码化

坐月，是产妇生产后修复养息的时候，也是和宝宝亲密接触的时期。过去，新手父母会聘请陪月嫂帮忙，工作范围涵盖照顾新生儿，照顾产后妈妈，协助哺乳喂奶，准备月子餐等。

去年开始，陪月嫂因疫情缘故出现短缺，与此同时，本地月子行业也逐步走精细路线，各项服务更精进。