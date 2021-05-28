让针线在疫下 缝织无私关怀

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来自 / 联合早报

文 /
李雅歌

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年5月28日 5:00 AM

（左起）Sewing Discord策展人卢晓蕙，拉萨尔艺术学院讲师姬涅特与林素贤，展品为姬涅特钩织的屏风。
（左起）Sewing Discord策展人卢晓蕙，拉萨尔艺术学院讲师姬涅特与林素贤，展品为姬涅特钩织的屏风。

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在冠病病毒肆虐的当下，五名本地女性艺术家，希望以现代艺术的视角和呈现方式，重新诠释纺织艺术。

有人说汉字中的“女”字，从字形上看，像是一个女人盘腿而坐纺线，是古代男耕女织生活的象征。传统印象中，手工艺是一门属于女性的技艺，用来缝补衣物、家中饰品，充满实用主义色彩，很难上升到艺术的高度。眼下正在滨海艺术中心举办的Sewing Discord手工艺术展，邀请到五名本地女性艺术家，希望以现代艺术的视角和呈现方式，重新诠释纺织艺术。

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