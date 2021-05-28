让针线在疫下 缝织无私关怀 订户 来自 / 联合早报 文 / 李雅歌 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM （左起）Sewing Discord策展人卢晓蕙，拉萨尔艺术学院讲师姬涅特与林素贤，展品为姬涅特钩织的屏风。 字体大小: 小 中 大 在冠病病毒肆虐的当下，五名本地女性艺术家，希望以现代艺术的视角和呈现方式，重新诠释纺织艺术。有人说汉字中的“女”字，从字形上看，像是一个女人盘腿而坐纺线，是古代男耕女织生活的象征。传统印象中，手工艺是一门属于女性的技艺，用来缝补衣物、家中饰品，充满实用主义色彩，很难上升到艺术的高度。眼下正在滨海艺术中心举办的Sewing Discord手工艺术展，邀请到五名本地女性艺术家，希望以现代艺术的视角和呈现方式，重新诠释纺织艺术。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 手工艺术 春季日剧 法律剧权斗剧领风骚 嗅觉之旅 唤醒记忆中的味道