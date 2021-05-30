殖民时期私邸变公共建筑 花卉草木文献展颜色

占地8公顷的新加坡植物园格洛扩展区（Gallop Extension），两幢殖民时期的老洋房，5号的“雅柏拉”（Atbara）与7号的“英华哲瑞”（Inverturret），隔着相思树与大草坡，对望百年。它们的建设，离不开十八九世纪英国园林景观历史。从私邸变身公共建筑，“雅柏拉”成为华侨银行树木园内森林探秘馆，推动热带雨林生态研究；“英华哲瑞”则是本地首个永久性展出植物艺术品的艺廊。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。