中国导演竞技真人秀 解构电影诞生 一窥导演挑战

中国大陆演员竞技类真人秀红了四年后，今年腾讯视频和爱奇艺把镜头转向幕后，分别推出导演竞技真人秀《导演请指教》《开拍吧电影》，节目带观众一窥新人及青年导演筹划、拍摄及打磨作品的流程，以及导演所面对的挑战与难点。《联合早报》请节目鉴影组成员、名导演和名演员分享对节目的看法和期许。

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