中国导演竞技真人秀 解构电影诞生 一窥导演挑战 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英敏 发布 / 2021年12月8日 5:00 AM 1) 爱奇艺青年导演创制真人秀《开拍吧电影》由舒淇（左起）、刘震云、陈凯歌和陈思诚以“绿灯会成员”的身份加盟。（爱奇艺提供） 2) 香港名导关锦鹏谦虚地说，希望能跟参与《导演请指教》的导演互相指教。（互联网） 3) 名主持蔡康永（右）在《导演请指教》中的首轮短片里融入大量京剧元素。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国大陆演员竞技类真人秀红了四年后，今年腾讯视频和爱奇艺把镜头转向幕后，分别推出导演竞技真人秀《导演请指教》《开拍吧电影》，节目带观众一窥新人及青年导演筹划、拍摄及打磨作品的流程，以及导演所面对的挑战与难点。《联合早报》请节目鉴影组成员、名导演和名演员分享对节目的看法和期许。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 惠英红 舒淇 吴镇宇 蔡康永 爱奇艺 腾讯视频 《导演请指教》 《开拍吧电影》 陈凯歌 王晶 郝蕾 中国电影 影视 反贪剧深究人性 悬疑剧以骗治骗 观众大声说