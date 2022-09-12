乐善大使：旅行中行善 困难中关爱

疫情影响了工作和生活的方式，却没有影响新加坡公司行善的热情。 “乐善大使”（Champions of Good）国家认可计划鼓励企业更好地回馈社会，致力推动企业行善，共同努力让新加坡成为“乐善城市”（City of Good）。 且看其中两家获得表扬的旅游公司如何带动企业、员工和用户一起行善。

突如其来的疫情打乱了人们工作和生活的节奏，旅游业、航空业等行业更是受到重大影响和冲击。在最困难的时候，旅游门户网站Trip.com和Expedia也在坚持行善，并利用自身资源和优势关爱弱势群体，号召客户与合作伙伴共同创建更美好的家园。他们的善举获得乐善公司（Company of Good）的表扬，成为今年获得乐善大使（Champions of Good）荣誉的其中两家公司。

乐善大使是由全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer & Philanthropy Centre，简称NVPC）的乐善公司于2017年开始推行，也是该机构属下的一个国家认可计划，旨在表彰那些在行善方面表现杰出的卓越机构。至今已有143家公司获颁“乐善大使”的殊荣。

Trip.com关爱弱势群体 共度美好时光

全球领先一站式旅游服务供应商Trip.com集团一直致力于服务本地社区，并将慈善事业拓展到世界各地，足迹遍及中东和西非，包括为当地学校提供教育援助和笔记本电脑，提高健康意识、为难民捐款、提高森林覆盖率、向贫困社区分发关怀礼包等。

Trip.com发动员工到社区分发关怀礼包给贫困家庭。（图/商家提供）

针对新加坡政府推出的“重新探索新加坡”消费券（SingapoRediscovers Vouchers，简称SRV），Trip.com推出了Pay It Forward计划。

Trip.com区域总经理茹奕谈到：“我们鼓励没时间使用这些旅游消费券的本地居民，将他们的SRV捐赠给我们的特定计划，让来自弱势群体的受益人享受和体验本地旅游产品、入住酒店或游览景点。这不仅能减少未使用的消费券的浪费，有助于支持受疫情严重影响的国内旅游业，还能激励合作伙伴共同支持社会弱势群体。”

从Pay It Forward计划受益的年长人士，开心地乘坐新加坡摩天观景轮欣赏风景。（图/商家提供）

天友社区服务的行政董事符芳凤医生很感谢Trip.com的这项计划：“如果没有Trip.com的努力和付出，社区的这些老年人和家庭成员将无法负担这些旅游费用，也没机会跟朋友和亲人共度美好的旅游时光。感谢Trip.com，也感谢每位在困难时期向社区老人们伸出援手，照亮他们生活的善心人士。”

Trip.com一直致力于发展公益事业，2017年启动了“交通公益+旅游扶贫”计划，在1000多个旅游区提供了100多个旅游配套，促进当地经济和帮助人民脱贫。

2019年，集团制定了长期社会责任战略“STAR”，开展更加具体的企业社会责任活动。2020和2021年疫情期间，集团也向需要支持的国家捐赠了超过300万个医用手术口罩，向全球一线医疗机构捐赠了数百台制氧机。

集团通过建设度假农庄，给予贫困农村地区就业机会和技术工人培训，以长期和可持续的方式促进当地经济发展，为当地村民提供技能提升和走向更大世界的机会。目前，已经有2家公益性质、7家联营性质的度假农庄开始投入运营。

Trip.com区域总经理茹奕。（龙国雄摄）

茹奕说，行善要与企业宗旨和文化相结合。“作为旅游服务供应商，我们有责任为用户提供更有社会责任感的产品，鼓励更多用户来为环境的可持续发展尽一份力。我们倡导用户为减少二氧化碳排放的气候项目捐款，来抵消他们飞行中的碳排放。我们也正与联合国全球契约组织（UN Global Compact）、世界旅游及旅行业理事会（WTTC）、世界自然基金会（WWF）、Travalyst等组织合作，让企业发展更加可持续化，保护我们的环境和地球。”

秉持着将社会责任融入集团使命，Trip.com致力于通过将旅行者与目的地联系起来，培养更强大的全球社区精神，在不同文化背景的人们之间建立联系，为当地社区提供旅游贸易的机会。“我们支持针对当地社区的一系列社会责任项目，让企业和社会都能可持续发展。”

Expedia慈善制度化 捐助人性化

Expedia集团是全球领先的线上旅游平台之一，通过科技和技术为旅游供应商，例如航空公司、酒店、租车公司等等，更顺畅、有效的服务世界各地的旅客。

Expedia集团亚太区高级销售总监曾碧燕谈到，Expedia一直积极履行企业社会责任，鼓励员工从事慈善与志愿活动，并把它具体化和制度化。“只要员工捐款，公司就会捐出一比一或双倍的金额。公司也会提供假期，鼓励员工回馈社会。”

Expedia集团亚太区高级销售总监曾碧燕。（蔡家增摄）

Expedia集团所有员工每年都能享有一天的带薪休假来做志愿者。许多地区的办公室都有员工自发组织的委员会，负责计划和安排当地的志愿活动，以更好地服务当地社区。目前已累积到1090万美元的捐款和8万5600小时的志愿服务时间。

“每年9月是Expedia集团的全球关怀月（Global Month of Caring），我们在全球范围内会举办很多慈善活动。疫情期间，公司为新加坡外籍劳工募捐，也举办线上职业咨询会，协助更多青年就业。Expedia集团新加坡团队举办了8次企业社会责任关爱活动，超过50位员工参加，帮助了近30个受益团体。”

Expedia集团提供带薪休假，以鼓励员工抽空服务社会。图为公司员工参与慈善厨房的准备工作。（图/商家提供）

公司与慈善机构Linens N Love合作，由Expedia员工到新加坡多家酒店收集旧床单等布料，经过弱势社群成员们的亲手缝制，升级再造（upcycling）为有用的物品，为布料赋予第二生命。

Linens N Love联合创办人林芮骐谈到，“我们很高兴能与Expedia共同开展慈善活动。2021年8月下旬，在Expedia的号召下，23家合作酒店共捐赠了7235条旧床单。这些床单通过弱势群体成员们的创意和手工，重新焕发光彩。Expedia团结新加坡的旅游业和酒店业，共同为社区服务，保护环境，回馈社会。这绝对是一个有意义而令人难忘的项目。”

Expedia集团志工于2021年收集旧床单等布料废料，交由Linens N Love升级再造为有用的物品。（图/商家提供）

疫情期间，Expedia集团也不曾停止回馈社会。为支持疫情防控，2021年8月5日到9月5日，集团发起和参与了“Give the World A Shot”计划。通过集团旗下移动应用程序支付的每一次旅游消费，都会带来一笔捐款，以支持联合国儿童基金会在180多个国家和地区，分发安全有效的冠病疫苗、诊断和治疗。

集团也向联合国儿童基金会捐赠了1050万美元，用于为近300万人接种疫苗。集团总裁Peter Kern也与其他企业的100多位总裁联系，希望他们都能尽自己的一份力量来提高全球疫苗接种率，让世界更安全。

谈到Expedia集团荣获“乐善大使”的头衔时，曾碧燕说：“这是一种认可，更是对公司和员工的一种鼓励。我们会更积极地组织和参与集团的企业社会责任活动。我们也希望以身作则，带动行业更多企业来共同参与回馈社会和社区的慈善与爱心活动。”

企业公益 战略捐赠

企业与社会息息相关，企业倡导的公益活动也因员工、供应商、客户、业务合作伙伴和利益相关者的参与，效果倍增，影响更大。

乐善公司副主任林素妃谈到，乐善大使的评选是全方位的，要看公司的慈善公益活动是否与业务功能相结合，是否有合适的政策、系统和激励措施来支持公益活动，也要看是否有完善的评估机制。

“我们注意到，很多企业在疫情期间重新调整了他们的企业社会责任策略，将公司的核心价值观与企业社会责任目标相结合，为低技能员工、医疗保健、一线工人、低收入家庭和弱势老年人等社群提供多方面的援助。”

“我们相信，与所有其他利益相关者一样，企业在创造一个更公平、更可持续和更包容的社会方面，将发挥举足轻重的作用。乐善公司正是通过联系更多企业与组织，采用战略性、可持续和有影响力的方式行善，为社区服务。”

“全国志愿服务与慈善中心（NVPC）的愿景是建设一个乐善城市，让人们学会为他人着想，相互关心，贡献自己的力量，激励他人成为积极的变革者，共同打造更加美好的社会和未来。”

欲了解更多详情，可查询：companyofgood.sg/champions-of-good

【本文由乐善公司呈献】