BT21和Line Friends快闪主题咖啡厅来啦 打卡限定联名餐点

10月21日起，受人欢迎的BT21和Line Friends将可爱来袭！新加坡主题咖啡馆Kumoya @ Orchard Central将聚集这两组萌萌的卡通角色，举行名为“MY LITTLE BUDDY CAFÉ”的主题快闪咖啡店。这也是Line Friends首次在新加坡举行快闪咖啡店活动。

（图/商家提供）。

Kumoya这一次的快闪咖啡店将分为两个部分，BT21世界和LINE FRIENDS世界。每一边将会换上相应的装饰，仿佛穿越到了卡通世界，让大家可以拍照打卡。

（图/商家提供）。

联名菜单包括六种小吃、八种主食、三种甜点和十种饮料，分别根据BT21和Line Friends主题打造。食客可以选择BT21包装盒或者是Line Friends包装盒，食物价格从11.90新元到28.90新元不等。

BT21是由BTS防弹少年团和LINE FRIENDS携手创造出的卡通角色，最初的角色草图由BTS成员创作，在经过LINE FRIENDS之手，摇身一变8种个性化角色——BT21。

喜欢BT21的人可以期待咖啡店拥有BT21元素的餐点。

TATA and VAN Beef Bulgogi Rice：捏成心形的TATA米饭，配上烤牛肉和沙拉，还有切达芝士（Cheddar Cheese）做成的爱心作为装饰（图/商家提供）。

BT21 My Little Buddy Budae Jigae：韩式部队火锅配上韩国泡菜汤底，还有丰富的配料（图/商家提供）。

BT21 My Little Buddy Hot Latte：BT21热拿铁，配上萌萌的BT21图案和彩虹饼干棒（图/商家提供）。

Line Friends是由韩国设计师 Kang Byeong Mok，根据韩国互联网Naver公司和日本通讯应用Line的贴纸，所设计的特色人物。乖巧可爱的卡通人物很适合拍照。

Line Friends联名餐点也充满了童趣风格。

BROWN and CONY Cheese Burgerwith Spicy Kimchi Mayo：可爱的Brown面包中间，夹着淋上辣泡菜蛋黄酱的牛肉饼（图/商家提供）。

LINE FRIENDS Pomodoro Pastawith Grilled Salmon：番茄意面配上烤鲑鱼，还撒上了飞鱼卵（Tobiko）（图/商家提供）。

SALLY Mango Frappe：芒果冰沙淋上鲜奶油和彩色珍珠糖，盛在有Sally装饰的杯子中（图/商家提供）。

这个快闪店将于2022年10月21日起在Kumoya Orchard门店进行，限时开放。

地点: Kumoya Pop-Up Cafe

181 Orchard Road, Orchard Central, #04-08

Singapore 238896

营业时间： 每天11am - 9.30pm