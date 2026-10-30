第一次见到香港百万网红“Torres Pit托哥”（别洪优），便留下深刻印象。身高193公分的他，没有为专访刻意打扮——脚踩拖鞋，身穿黑色T恤和宽松牛仔裤，戴着墨镜，头发略显凌乱，浑身散发着随性不羁的气息。

他的外表贯彻着自己的人生哲学——凡事不必太认真，活得自在就好。他在位于嘉宾达街（Carpenter Street）的办公室接受专访时说：“Why so serious（为什么那么严肃）？人生平均只有三万天，真的好短，想玩就玩。钱以后可以赚的，反正饿不死！”

托哥脚踩拖鞋，身穿黑色T恤和宽松牛仔裤，浑身散发着随性不羁的气息。（叶振忠摄）

现年30岁的托哥是误打误撞成为内容创作者的。他读香港大学期间到上海实习，有一天在街上偶然接受中国网络节目《神街访》访问。节目组把视频放到网上后，引起了很多人关注，制作组随后邀请他在香港担任街访主持，他也爽快答应，就此踏入视频创作领域。

2018年，托哥从港大建筑学院的城市规划系毕业后，毅然成为全职创作者，目前其YouTube频道拥有超过127万个订阅。

他笑说：“我其实对城市规划不是很感兴趣。毕业后有申请过工作，也有一些公司想录用我，但我不想过朝九晚五的生活。因为我那个时候喜欢喝酒，有时喝到很晚，叫我九点起床上班是不可能的，哈哈！”

他坦言一开始父母和长辈们都不太支持，希望他找一份稳定工作。他却认为世上没有真正稳定的工作：“所谓的稳定只是一种错觉，老板明天可能就突然把你解雇。”

托哥身穿印有“Always Exploring”的T恤，展现他乐于尝试的生活态度。（叶振忠摄）

托哥的频道以“Always Exploring”（不断探索）为主题，内容涵盖旅游探险、街头采访和文化差异等。他会大胆深入不同国家，与当地人交流，以幽默好玩的方式，探索鲜为人知的一面。

托哥（右）和台湾歌手林宥嘉（左）一起在牛车水做街访。（受访者提供）

例如，他曾在新加坡街访上班族的薪水，跟台湾歌手林宥嘉在牛车水现场唱歌，访问纽约唐人街黑帮大佬，在越南体验特殊美容服务，在美国街访世界杯球赛的球迷等。内容题材包罗万象，既有娱乐性，也带有一定的社会观察视角，成功吸引大批粉丝订阅，累积了可观人气。

托哥2026年6月花了2500美元（约3200新元）购买门票，飞往美国得州实地拍摄世界杯赛事。（视频截图）

难忘的拍摄经历

谈及令他印象最深刻的一次拍摄经历，托哥提起曾到南非约翰内斯堡最危险的麦当劳拍摄。该麦当劳位于约维尔（Yeoville）区，吸毒、抢劫、杀人等治安问题严重，连当地人都不敢随便进入。

托哥（右）曾到南非约翰内斯堡最危险的麦当劳拍摄。（受访者提供）

他说：“当时疫情刚结束，每天拍吃吃喝喝的视频感觉有点倦怠，想跳脱一下，做一些刺激的内容。我特地请了一名当地保镖陪同，一进去约维尔就能看到很多人在街头公开吸毒，场面相当震撼！他们吸得太嗨了，根本不知道我在拍摄，但这些画面最后都无法在YouTube上播出。”

问他是否担心遇到危险，托哥坦言：“当然会啊！吸毒的人什么事都能做得出来。那边每天都会发生枪击事件，我有时还能听到枪声，只希望自己不要出事。”话音一转，他又笑着补充：“不过，那家麦当劳的汉堡倒是真的很好吃！”

托哥2025年底于香港举办人生首场脱口秀《国际级秘密诱惑》。（受访者提供）

另一段让托哥难忘的经历是，他2025年底于香港举办了人生首场脱口秀《国际级秘密诱惑》。演出反应不俗，连续举办了三场，每场吸引约五六百名观众买票入场。

他说：“我们平时制作线上节目，线下活动的感觉很不一样。我可以直接跟观众互动，分享一些旅行趣事和幕后搞笑经历，现场气氛很棒，我很喜欢。”

辛苦远比享乐多

镜头前的托哥总是活力十足，脸上挂着笑容，谈吐幽默风趣，浑身散发着轻松愉快的气场。他说：“创作内容是我梦寐以求的工作，让我有机会认识到一些平时认识不到的人，包括公司CEO、明星、成功企业家等。我觉得这是一份朝九晚五的工作给不到的。”

这份工作也带来不少意想不到的惊喜。他笑着分享：“有时候吃饭不用付钱，因为老板会请我。坐飞机时，空姐也会特别照顾我，给我头等舱的香槟！”

然而，镜头前的快乐，往往只占工作的一小部分。托哥坦言，辛苦的时间远比享乐的时间多。尤其在创业初期，从构思题材、拍摄、剪辑，到规划行程、预订机票和火车票、安排住宿等，大小事都得亲力亲为。

尽管如今已有团队协助，踏入创作领域也已有八年，托哥坦言：“每分每秒都觉得很累，很想放弃！我很多时候是在娱乐别人，也在照顾好团队，有时会觉得没有好好照顾自己。不过，如果没有观众、没有团队，我也不会有创作的快感。这工作真的是苦乐相伴。”

网络上的内容五花八门，市场竞争激烈，托哥如何在众多创作者中脱颖而出？他回答：“我不觉得有竞争对手。旅游、文化相关的内容范畴很大，谁都可以去拍，可以去玩。我很少看其他创作者的内容，担心看太多，会不自觉地去模仿，这并不好。”

托哥强调，自己不盲目追求流量，更在意讲好故事：“我追求的是讲故事的快感。我看到很棒的东西，想分享给观众，就那么纯粹。如果盲目追求流量的话，我今天就去香港铜锣湾裸跑了，肯定会吸引很多眼球。我相信如果故事讲得好，自然就会有人看。”

在新加坡可拍出好内容

托哥于2024年举家搬来新加坡。他持有就业准证并设立办公室，目前在本地与香港有八名员工。不少香港人认为新加坡生活单调、缺乏乐趣，但他却有不同看法：“我每次在新加坡拍视频，都会有一两百万次的播放量，让我感到很好奇，所以就来这里设立办公室。大家都说新加坡很无聊，但我觉得这里其实蛮好玩的，什么国家和籍贯的人都有，我玩得很开心，也觉得可以拍出好内容。”

刚到新加坡时，托哥常对本地人日常使用的一些词汇感到一头雾水。“有些词我真的听不懂，比如‘sabo’（陷害别人）。待久了以后便慢慢适应了。”

饮食方面，也有让托哥不太习惯的地方。在香港时，他和妻子经常与朋友相约品尝意大利菜、法国菜等西式料理，但来到新加坡后，他至今仍未找到特别满意的西餐馆。“在新加坡吃一顿西餐，再配一点酒，价格真的挺贵的！”

此外他也观察到新加坡人对排队的执着，忍不住打趣：“开车准备转弯时，大家会依序慢慢排队。换作香港司机的话，可能早就找空隙插队了。去小贩中心吃炒粿条等美食，也要排很久。新加坡人把排队文化带到了另一个层次！”

有趣的是，靠社交媒体吃饭的托哥平时却很少刷手机，每天花在浏览社交平台上的时间才大约10分钟。面对许多人社交媒体成瘾、长时间刷屏的现象，托哥建议，用户应有意识地选择有营养的内容，“不然就会陷进去，不知不觉浪费很多时间，而那些时间本来可以用来做别的事。”

他说：“我没有很渴望别人看我的视频。我只是很享受制作影片的过程，喜欢琢磨音乐如何配合旁白，画面该在哪里切换，该如何铺陈情节等。我很喜欢说故事，也享受这过程带来的挑战。而社交媒体是唯一能让我做这些事的平台。”

即使离开镜头，托哥的脑袋也几乎没有停下来的时候，始终在内心深处与自己对话，反思生活中的大小事。他透露：“比如今天回去，我可能会觉得刚才受访时，有些东西没有讲好；上星期发布的影片，也会想是不是有些地方没做好。甚至陪女儿玩的时候，也会想到可以带她去另一个地方玩。每一次反思，会让我学习下一次该如何改进。”

30岁便成为百万网红、开公司当老板，还能到世界各地旅行，体验不同人生。在外人眼中，托哥早已是人生赢家，但他却不认为自己到达人生巅峰。

“我还想再努力一点。我追求的不是金钱，钱只是一个手段，让我可以请更好的人，帮忙做更多事。频道达到10万人订阅的时候，有人帮我买蛋糕庆祝，我都觉得无所谓。YouTube颁给我100万人订阅的奖牌，我也不知道放到哪里，有一天老婆在收拾东西时找出来，帮我挂上墙。我觉得自己只发挥了一成潜力，以后还有更好的发展。”

谈到未来的目标，托哥希望自己能成为更出色的创作者，同时建立一支优秀团队。比起个人取得成功，他更希望看见团队成员有所成就。“如果我的同事成功了，会比自己成功还要开心，有很大的成就感！”他不讳言，希望有朝一日能成为华语创作圈第一平台。

如果有一天，频道不再有人看和关注，他会怎么办？托哥依然一副洒脱的“why so serious”态度，笑说：“那可能是大家在告诉我，是时候休息一下，那我就去睡觉咯！不然还能怎样？哈哈！”

妻子是“支援主管”

托哥已婚，妻子Georgia来自南非，两人时常会一起出现在视频中。他说Georgia是他的生活与事业的得力助手，大赞妻子“旺夫”：“我YouTube事业刚起步时，Georgia在香港担任猎头顾问。我请她帮我，她毅然把工作辞了，怎么可以找到这么好的老婆？我跟她在一起，做什么事都很顺利，我们之间很有默契，她帮了我很多，根本就是我的‘Head of Support’（支援主管）！”

托哥与妻子育有一名两岁半女儿。（受访者提供）

然而托哥坦承，夫妻一起工作并非总是一帆风顺。创业初期没有团队时，两人每天一起工作，难免产生摩擦。

“我觉得夫妻一起工作，最重要的是找到彼此舒服的相处方式，否则很容易影响感情和家庭。我们后来慢慢找到一个很好的平衡点，设立共同目标。她可能不知道我具体在忙什么，我也不清楚她处理的每件事。需要商量时，我们才会一起讨论。”

两人育有一名两岁半可爱女儿。工作之余，他喜欢陪女儿在公寓泳池玩水，或带她到圣淘沙海洋生态馆参观，享受亲子时光。他笑着鼓励男生都应该体验当爸爸的滋味：“当了父亲之后，你的大脑好像会开启某种模式，让你更有效率地完成工作，这样就能腾出更多时间陪小孩。”