舞台化简资源共享 新加坡剧场的绿色实践与舍取
舞台是一座造梦工坊，却也在谢幕后留下庞大的物质消耗。随着新加坡版《剧场绿皮书》推出，“可持续”不再只是剧本里的台词，更应成为剧场制作的实践准则。从借鉴传统戏曲“一桌二椅”的空间智慧，到搭建跨剧团资源共享平台，新加坡剧场正努力卸下繁复的包袱，让旧物料在舞台上重获二次生命。
野米剧场的剧院采用三面式舞台，省去远距离镜框舞台赖以使用的大型布景。 （野米剧场提供／Finbarr Fallon摄）
剧场作为回应社会的艺术媒介，面对环境议题，既具迫切发声的必要，同时又自带即时性，从幕落到幕起之间，讲求不断创造和汰换。2026年新加坡版《剧场绿皮书》的正式推出，给表演艺术工作者提供一份实用指南。近两年，本地就有《气候时代场景》和《大森林，小勇士》两部剧作谈及了环境课题。在具体制作上，它们如何进行绿色实践？
旧布景与二手衣的取舍
《气候时代场景》导演陈宇泱指出，这部剧的舞台布景，几乎全来自滨海艺术中心的地下室，那里存放着以往演出中留下的布景组件。但演出布景通常各有特定设计，为了给这些颜色和质感不一的现有材料赋予二次生命，剧组将选用的组件统一漆成白色。
演员服装方面，剧组和循环时尚平台“The Fashion Pulpit”合作，也承诺在过程中添购的新衣服，都在演出结束后捐给平台，纳入其服装交换项目。