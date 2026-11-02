剧场作为回应社会的艺术媒介，面对环境议题，既具迫切发声的必要，同时又自带即时性，从幕落到幕起之间，讲求不断创造和汰换。2026年新加坡版《剧场绿皮书》的正式推出，给表演艺术工作者提供一份实用指南。近两年，本地就有《气候时代场景》和《大森林，小勇士》两部剧作谈及了环境课题。在具体制作上，它们如何进行绿色实践？

旧布景与二手衣的取舍

《气候时代场景》导演陈宇泱指出，这部剧的舞台布景，几乎全来自滨海艺术中心的地下室，那里存放着以往演出中留下的布景组件。但演出布景通常各有特定设计，为了给这些颜色和质感不一的现有材料赋予二次生命，剧组将选用的组件统一漆成白色。

演员服装方面，剧组和循环时尚平台“The Fashion Pulpit”合作，也承诺在过程中添购的新衣服，都在演出结束后捐给平台，纳入其服装交换项目。