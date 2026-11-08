12年前，为了让中风的妻子动起来、控制体重，李庆贤买下一辆双人脚踏车。原本不会骑车的妻子，就这样坐上后座，跟着丈夫踩动踏板。12年下来，两人不仅骑出了健康，去年更首次携手冲出新加坡，挑战海外骑行。

现年70岁的李庆贤与妻子陈彩群结婚46年，一路相互扶持。2010年，陈彩群不幸中风，身体机能受到影响。过去热爱运动的她，从此活动能力大不如前，体重也逐渐增加，从约55公斤上升至接近90公斤。

大约2013年，李庆贤偶然在网上看到一段外国年长夫妻共骑双人脚踏车的视频，从中获得启发，决定买下一辆双人脚踏车，希望借此鼓励妻子多活动，逐步恢复体力。

身体负担不大骑车适合年长者

李庆贤平时在乐龄活动中心担任健身指导义工，他坦言当初购车的主要目的，不是单纯希望妻子减重，而是担心她的体重会导致健康恶化。他解释：“只要正确运用肌肉，骑脚踏车其实负担不大，对走路不便的乐龄人士来说，是很合适的运动。”

李庆贤（左）与妻子陈彩群每周骑双人脚踏车出游四五次，不时还会从三巴旺一路骑到科尼岛。（受访者提供）

起初，两人每周只骑一两次。冠病疫情期间，户外骑行逐渐成为生活的一部分，夫妻俩几乎每天都骑脚踏车出门。从住家附近的三巴旺公园开始，两人的活动范围慢慢扩大，沿着公园连道一路骑远，盛港、榜鹅，甚至科尼岛（Coney Island），都成了他们共同探索的目的地。

陈彩群笑着分享沿途的见闻：“我们沿路会遇到很多伴侣，都是各骑各的，男的在前面，女的在后面追。很多女士看到我们一起骑，都说很好、很羡慕。”

每周坚持骑四五次每趟约10公里

疫情结束后，两人没有停下脚步，依然每周骑行四五次，每趟约10公里。至今最远的一次，是从住家骑到榜鹅再返回，单日来回约50公里。

去年10月底，夫妻俩迎来首次海外骑行之旅，原本计划挑战中国成都天府绿道的100公里路线。不料，当地租来的双人折叠脚踏车尺寸不合适，坐在后座的陈彩群无法自然伸展双腿，骑了一段路便出现脚痛。考虑到身体状况，两人最终在第一天完成约20公里后，决定提前结束行程。

尽管未能完成原定的百公里挑战，夫妻俩并没有因此感到沮丧。在他们看来，一起骑双人脚踏车就像经营婚姻，途中难免遇到困难，但不能各走各的，更不能轻易闹别扭。只有互相体谅、配合，才能朝着同一个方向前进。

李庆贤感性地说：“两个人一起走，骑车跌下来就一起跌；下雨了，也要一起穿雨衣顶着雨骑。我们已经走过这么多年，风风雨雨都一起度过，好的坏的，都一起承担。”

*此文改写自2026年2月刊登在联合早报的一车两人 46年夫妻共骑12年不落单

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