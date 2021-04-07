美食与饮料展线上优惠　网红直播烹煮千元“忘不了鱼”

一年一度的“美食与饮料展（Food & Beverage Fair）”回来啦！

今年的“美食与饮料展”与往年不同，采取线上模式，从即日开始至5月30日，公众可上网 www.singaporefoodshowseshop.com.sg 抢购美酒佳肴，享有高达50%的折扣。

公众可上网购买来自世界各地的特色佳肴，其中包括传统台湾“凯蒂猫太阳饼”（$13.90）、韩国“野樱梅汁”（$29.90）、菲律宾“辣椒可可碎粒”（$17.50）等食品。

最后在结账前输入“FNB10”便可享有10%折扣。首次在该网站购买的公众，输入“FNB20”则可享有20%折扣。

直播烹煮鱼中极品——“忘不了”鱼

展览除了食品之外更少不了烹饪示范的体验。

官方将在4月8日与4月22日晚上8至10点，于面簿举行两场直播，邀请网红“电饭锅达人”（Rice cooker man）与观众分享被誉为“鱼中极品”——“忘不了鱼”（Empurau）的美味、知识和烹饪方式。

“忘不了”原名“Empurau”，原产於马来西亚砂拉越诗巫拉让江上流加必和下流峇拉加两段水域。这种河鱼喜欢吃风车果，所以鱼肉会吃散发果香味，肉质鲜美。“忘不了”第1年的体重只有4.5克左右，第2年可长至1至2公斤，3年後达到3至5公斤，因此越重越贵。

“忘不了”肉质细致和芳香，清蒸是理想的烹调方法；而鱼鳞也可以用来酥炸，成为桌上佳肴。现可通过网站购买。

传授黑白松露奶油最佳搭配

另外，该网红也会向公众介绍源自伦敦的黑白松露奶油，并推荐如何将其与其他食材和饮料进行搭配。

黑白松露奶油是用最优质的威尔士奶油制成的，再与最高品质的黑松露 (Tuber Aestivum) 或白松露 (Tuber Borchii) 混合，口感细腻。如果搭配得宜，松露奶油味道将更有深度和层次感。

照片由官方提供