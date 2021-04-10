风格各异 元气午餐精彩登场

食事好料

餐馆提供照片

Vue餐馆、Bacha Coffee咖啡座和日式居酒屋Neon Pigeon推出风格各异的午餐套餐，让食客包餐一顿后，元气满满。

午餐吃得好，下半天充满元气。本地餐馆推出风格各异的午餐套餐，从精致的开胃菜，丰盛的主食到甜蜜的甜品，呈现套餐的层层精彩。

★Vue

若周末想放松，不妨到位于OUE Bayfront的Vue用餐，除了有典雅的用餐氛围，精致美馔，还可将滨海湾美景尽收眼帘。

Vue新的周末午餐套餐“Surf & Turf”（$128），主打优质海鲜与肉类；可选一道开胃菜，一道主食，两种小吃，一份甜品，并附有一杯鸡尾酒。

Vue推出周末午餐套餐“Surf & Turf”。

开胃菜可考虑顺滑爽口的生蚝；小吃建议选油封马铃薯和烤花椰菜；主食方面，推荐小干辣椒酱烤美国艾奥瓦猪肉，厚实弹牙的猪肉吸收了烤茴香、烤蒜头的香气，口齿留香；甜品选项中的法式纯正槐花蜂蜜蛋糕（多加$8）是不错的选择，香甜的蜂蜜搭配酸甜的酸奶冰糕。

星期六、日的Surf & Turf午餐，从中午12时供应至下午2时30分。

地址：OUE Bayfront Level 19，50 Collyer Quay S049321

电话：8879 0923

★Bacha Coffee

摩洛哥奢华咖啡馆Bacha Coffee别有一番异国情调。喜欢这里的单品咖啡，可以品尝到咖啡的不同风味，从水果香、果仁香到巧克力香等，千变万化，让人陶醉在咖啡的奇幻世界。

摩洛哥奢华咖啡馆Bacha Coffee有咖啡、甜点与主食供选择。

在众多咖啡选择中，推荐来自刚果的单品咖啡Bantu Secret（每壶$9），先闻再尝，有蜜糖、黑糖和黑巧克力的基调。另一款源自卢旺达的单品咖啡Nyamasheke Hightlight（每壶$9）同样令人回味，它带有花香和青苹果香味。

咖啡馆平日提供当周午餐套餐（$36）选项。比如，本周的套餐可选主食尼斯沙拉或炖小牛肉佐白酱，搭配甜品和咖啡。

套餐以外，也推荐这里超人气的黑松露西式炒嫩蛋（$24），还有美味的主食塔吉锅炖鱼（$26）。每天限量供应的甜品面包油布丁（$6），则是搭配咖啡的最佳选择。

地址：ION Orchard

#01-15/16

2 Orchard Turn S238801

电话：63631910

★Neon Pigeon

Neon Pigeon新推出四道式午餐套餐“The Bento Set”（$29），可以选一件小吃，一道开胃菜，一款包点或主食，还有甜品。

Neon Pigeon新推出四道午餐套餐“The Bento Set”。

比如，有西瓜配日式凉拌海带，烤面包搭鹰嘴豆泥，还有苹果茴香猪肉包（两件），并附有味噌汤。如果不选包点的话，主食的选择还有豆腐、鸡肉或鱼肉。

单点餐单上，每日限量供应的油封鸭拉面（$20）值得一试。拉面吸附烹煮了72小时的浓郁鹅肝白汤后，巧妙结合和风与法式元素。拉面还搭配高丽菜、青葱和香菇等较清爽的配料，平衡拉面的浓稠口味。

饮料方面，可点一杯Salted Cucumber（$8），清凉的黄瓜带有咸咸甜甜的味道，开胃又解暑。

Neon Pigeon午餐从星期一至五，上午11时30分供应至下午2时30分。

地址：36 Carpenter St

#01-01 S059915

电话：62223623