随时随地即享美味 鼎记独门汤底让招牌面走红

肉脞面，应该是新加坡人熟悉的小贩美食之一。鼎记潮州面家从2005年开设第一家档口，如今全岛已有超过50家分店。自创立以来，香菇肉脞面便一直深受食客的喜爱。随着物价日渐上涨，小贩美食也纷纷跟着起价。但时至今日，鼎记的香菇肉脞面仍然仅售3元5角，并且毫不吝啬地给足配料，始终坚持使用新鲜食材，保留古早好味道。

鼎记香菇肉脞面。（视频截图）

为了保证每一碗面都Q弹爽口，鼎记在所有分店配备计时器，每一碗面精准下锅30秒便立即捞起。无论你是选择面簿（Mee Pok）还是面仔（Mee Kia），都可以吃到劲道爽滑的面条。

除了传统的香菇肉脞面，鼎记独有的招牌特制面与招牌鱼鳔汤面也非常受欢迎。招牌特制面光看照片就非常诱人——鱼圆、云吞、猪肝、肉片、肉丸、肉碎、鸡蛋、紫菜……丰富的配料让人垂涎三尺。招牌鱼鳔汤面则在汤里加了几片厚厚的鱼鳔。

鼎记招牌鱼鳔汤。（视频截图）

招牌面与鱼鳔汤成功的秘诀在于鼎记的独门秘方汤底。鼎记区域经理陈家铭告诉我们，他们每天一早就开始熬汤，加入新鲜的猪大骨、鸡骨以及特制的精华，熬制至少三小时，才煮出香浓醇厚的汤。最后再加上炸到香脆的鳊鱼粉，给汤提鲜提味，让人第一口就能喝出它的鲜甜芳香。

如此精心准备的招牌特制面与招牌鱼鳔汤面分别仅售5元与8元，难怪慕名而来的食客络绎不绝，总是排长龙。

鼎记坎贝拉分店店面。（图／鼎记提供）

2016年，鼎记率先在碧山22街大牌284咖啡店的档口开卖招牌鱼鳔汤面，随后广受好评，目前已有12家分店有售鱼鳔汤面。未来的几个月，鼎记还会陆续将招牌鱼鳔汤面推广至更多家分店贩售。

鼎记分布在全岛50多家分店中，大部分7天24小时营业，是夜宵的好选择。招牌特制面与招牌鱼鳔汤面目前仅在部分店面有售，想了解在哪里可以吃到物美价廉的好料，可到鼎记官网查询。

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