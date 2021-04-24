新派煮炒 翻炒出创意

食事好料

煮炒摊位采用新颖食材，呈现创意菜肴，平价美食越发精致，让食客吃出惊喜。

店家提供照片

煮炒是适合一家大小最温馨实惠的聚餐，不要再只点辣椒螃蟹、咖喱鱼头和咕噜肉了！新晋煮炒档采用新颖食材，卖相和味道都趋向精致化，突显店家特色。最重要和难得的是，价格还是保持平民化。

香喷喷

喜欢“香喷喷“煮炒档的英文名“Pung Pung Kitchen”，融入合伙人冯洱迅（Chef Pung）的名字。当然，有响亮贴切的名字之外，食物才是重点。

去年8月开始营业的这家煮炒档，老板与冯洱迅师傅相识多年，于是邀请后者加入并研发特别菜肴。印象最深刻的要属麻汁松露酱冰菜鱼皮（$12／$22），主角是近年来高档餐馆推荐的新兴健康蔬菜——冰菜。

“香喷喷”煮炒档的菜单上，包括以冰菜为主角的麻汁松露酱冰菜鱼皮 （左起） 、肉松虾米炭豆腐和招牌海鲜焖米粉。（陈爱薇摄）

冰菜的茎叶上有大量泡状细胞，在光线照射下，像表面覆盖了一层冰霜。从马来西亚金马仑进口的冰菜，运输过程中需要冷藏，成本偏高，能够在煮炒档以这个价位品尝到，而且分量相当多，是意外惊喜。

营养丰富的冰菜，生吃最好，非常脆爽，没有一般沙拉菜的生涩。冰菜本身含天然植物盐，不加调味亦有淡淡咸味。冯师傅特调的黑松露芝麻酱，适宜地提升冰菜风味，香脆鱼皮则丰富其口感。

竹炭豆腐近年来也很火红。肉松虾米炭豆腐（$12／$22）的酱汁，除了脆炸虾米粒，还有一种熟悉的家常味，原本是加了充满童年回忆的罐头菜心。这些小小的心思，很令人感动。

同中求异的还有招牌海鲜焖米粉（$6起），海鲜包括小带子、苏东、啦啦和虾，最重要的是特别熬制的汤底，成就了每一口米粉。花雕白兰氏蒸鸡（$22）以半只鸡取代田鸡，上桌时才倒入蒸热的鸡精。五香南乳炸肉（$10起）不会太肥腻，外脆内香，很适合下酒。

值得一提的是，两家煮炒档所在的咖啡店经翻新后，灯火通明，座位整洁，用餐环境舒适。

地址：Blk 6 Holland Close S271006／Blk 23 Sin Ming Rd S570023

电话：81335128

凤凰海鲜

去年12月在位于金融商业区的老巴刹开业时，老板已做好准备，等待餐饮业如火凤凰浴火重生。由曾在星级酒店和餐馆深耕的厨师主理，菜肴展现大将之风，就连盛食物的碗盘都有讲究，追求更完美的视觉效果。酱料和调味也选用上好的，以达到餐馆级水准。

“凤凰海鲜”的珊瑚鱼非常考刀功，去头去尾去骨，容易食用。

尽管所有菜肴都不用猪肉，师傅仍能以海鲜和鸡肉变出花样。说到刀功的体现，首推珊瑚鱼（$26）。这道菜类似中菜的松鼠鱼或松子鱼，不过师傅采用肉质较结实的生鱼，难度在于鱼肉切成十字花时要切得很深，才能炸得更开，看起来像珊瑚。这道菜去头去尾去骨，非常容易食用。酸甜酱汁加了黄梨和橙，带有果香。

辣椒龙虾炒面（$14／$22）则是用本地人喜爱的辣椒螃蟹酱来炒黄面，浓稠酱汁很适合配馒头。

辣椒龙虾炒面以辣椒螃蟹酱来炒黄面。

另有两道米粉料理也在传统中寻求突破，爆炸米粉（$10／$18）将米粉炸成鸟巢状后再淋上海鲜汁；黄焖米粉（$21／$20）则以金瓜和萝卜熬制的上汤来焖米粉。

爆炸米粉很有视觉效果。

这里的炒饭也不沉闷，XO蟹肉炒饭（$12／$20）因自家调配的XO酱加分许多，黄梨炒饭（$10／$18）内的微酸黄梨块很解腻。体现南洋风味的烤魔鬼鱼（$15），是师傅搬出父亲的秘方，有东炎和虾米两款辣酱，让人开始想念马来西亚街头的美食。

地址：Lau Pa Sat #51/52/53（面向沙爹街）

18 Raffles Quay S048582

电话：69705256