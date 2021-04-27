大学毕业生创业  开设邻里怀旧冰淇淋店

两位影视大学生毕业后滋生创业心，联手开设手工意式冰淇淋店。

店名“无马走”（No Horse Run）十分搞怪，取自福建话“Bo Beh Zao”的谐音，拥有毫无竞争对手、无可披靡的意思。这，也反映了两位年轻老板——李旻翰（25岁）、谢家禾（25岁），对自家独创冰淇淋的信心与期望。

李旻翰认为，“新加坡人总认为本地很小，盼望着出国旅游，可是当你真的到外地生活时，又会十分怀念新加坡独有的味道与色彩。因此我就想通过店面展示一些独特的新加坡元素，结合售卖的食物向新加坡人喊话，并借此保留与推广本地文化。”

为了能带出地道的新加坡口味，两位小老板们研发了长达6个月之久，经历了无数失败，最终才推出满意之作售卖。

推荐口味 1：麻糍（Muah Chee）

对许多新加坡人来说，麻糍等同于儿时回忆。

简单的小吃，却让许多新加坡人上瘾，通常可以在夜市或小吃店找到。

店里的麻糍冰淇淋采用手工制作，口感绵密，花生与奶香十足，搭配特别细致的花生碎，十分别致。

推荐口味 2：草莓罗勒（Strawberry Basil）

罗勒不是加在意大利面的调味料吗？

然而店里的草莓罗勒口味出奇的和谐，甜甜的草莓与微辣的罗勒碰撞，擦出既甜又清凉的口感，十分解暑，推荐尝试。

推荐口味 3：香兰柠檬草（Lemongrass Pandan）

另外，店家还有售卖现场制作的手工松饼与各式茶饮。感兴趣的公众不妨前往试试看！

香兰的清香与味道强烈的柠檬草形成鲜明对比，吃起来却又异常融洽顺口，目前没有在其他店家试过类似口味，推荐一试。

店里还有售卖其他独特口味——如青苹果养乐多（Green Apple Yakult）、烟熏奶加可可片（Smoked Milk with Cacao Nibs）、麦片（Cereal）、海盐抹茶等等。

No Horse Run

地址：160 Yishun Street 11 #01-216 Singapore 760160

营业时间：周一至四（1pm至2am）、周五至周日（12pm至2am）