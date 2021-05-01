花言巧思 讨妈妈欢心

下个星期天（5月9日）是母亲节，除了送花表心意，也可以选个花卉主题的用餐环境，跟妈妈边吃边聊，增进感情。

索菲特：新加坡城市中心酒店1864餐馆

1864餐馆的下午茶美食装放在花朵图案设计的双层餐盒里，一打开，能给妈妈一个惊喜。位于酒店大堂的餐馆，与本地甜点品牌L'eclair Patisserie合作，母亲节下午茶套餐主打法国特色甜点闪电泡芙（eclair）。

1864餐馆母亲节下午茶以法国甜点闪电泡芙（左下方）为主角。

闪电泡芙的夹心奶油有不同味道，如柠檬、咖椰班兰等，其他食物有蟹肉娘惹小金杯、黑松露鸡蛋可颂面包等。套餐包括一份5毫升装Maison21G Paris柠檬佛手柑香水。两人收费$118++（星期一至五）或$128++

（周末）。订位电话：64285000

康莱德酒店：Lobby Lounge

从5月4日至7月5日，Lobby Lounge换上花园主题新装，并推出名为“花语”的下午茶。食物有洛神花柠檬烤鸡三文治、蝶豆花芝士挞、兰花香米慕丝饼等，都是创意的花卉风格小点，颜色斑斓迷人。

下午茶每人收费$40++起。周末选双人$150++套餐，可参与现场花朵编织手工示范，并获桃红葡萄酒和花束。

除了堂食，若选择外带，餐馆特别设计母亲节花朵图案的餐盒包装，还赠送两个Nespresso真空咖啡丸。订位电话：64327483

香格里拉酒店：The Rose Veranda

The Rose Veranda像个秘密花园，位于酒店二楼一角，宁静幽美。玻璃窗采光佳，外头绿意盎然，室内以红玫瑰为设计主题，有鸟语花香的感觉。

环境清幽如花园的The Rose Veranda，适合与妈妈边吃边聊。

从即日起至本月31日，餐馆提供三道菜下午茶（两人$78++；8、9日两人$88++）。餐食分量充足，前菜是三文治拼盘，主食可选三文鱼、烤鸡或大虾，甜品组合以水果花卉为主，如玫瑰司康（scone）、玫瑰挞、荔枝覆盆子泡芙等。喜欢品茶的话，有30种茶可选。

下午茶分两个时段，下午12时30分至2时30分，或下午3时30分至傍晚6时，只限星期四至星期一。订位电话：62134486

Moonbow

从用餐环境到餐盘摆设，都散发柔美如花之感，这是登布西新开餐馆Moonbow给食客的印象。装潢走香槟色和粉色典雅路线，室内还有一棵以树枝组合成的大树，适合拍照打卡。

Moonbow餐馆走中西合璧路线，生蚝多了金桔香气和花瓣点缀。

主厨是本地三项铁人厨师陈喜明，食物以西餐技术烹制，注入亚洲口味。例如周末早午餐菜单新增orzo意面“椰浆饭” （$29++） ，以像米粒形状的orzo意面取代米饭，蛮特别的。

母亲节当日，餐馆推出五道菜套餐（每人$128++），有金桔酱汁生蚝、法式鸡汤、威灵顿牛排、香煎大虾和覆盘子甜品。订位电话：90102717（WhatsApp）

Marmalade Pantry

餐馆的下午茶套餐除了各类甜点，还可选一份福建炒面或意大利面主食，搭配本地Monogram品牌茶，以及三杯Moscato气泡甜酒。每份套餐$80++，足够三人享用。

该套餐今明（1、2日）两天和下个周末（8、9日），只在诺维娜和丹戎巴葛Oasia Hotel餐馆分店供应，须提前一天预订。另有外卖选项（$70+起），附带条件。

The Marmalade Pantry除了有母亲节佳肴，也提供外卖和送花礼物选项。

餐馆和花商Petite Fleur合作，为外卖食客提供鲜花礼盒选项，包含巧克力、夏多纳酒等，售价从$156+起。详情可上网：www.themarmaladepantry.com.sg。