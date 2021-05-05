【大厨上菜】芥菜酸辣排骨

喜欢酸爽开胃菜的饕客有福了！我们邀请林克明老师教大家烹煮这道“芥菜酸辣排骨”，只需简单几个步骤就能煮出一道满屋飘香的酸辣菜，一口就能让味蕾回味无穷。

材料：

排骨（550克）、芥菜（400克）、生姜（10克）、辣椒干（9克）、亚参片（9克）、莞菜（5克）

调味料：

生抽（25克）、盐（3克）、糖（4克）、胡椒粉（3克）、烧烤酱（一包）、清水（500克）

做法：

1. 芥菜洗净切片。

2. 煮滚一锅水，加入少许盐、糖和油，将芥菜放入热水中烫3分钟，放入冷河，静置一旁。

3. 把解冻后的排骨切小块，用中小火煎至表面微焦，捞起备用。

4. 准备一个干净的锅，把煎好的排骨放入锅里，加入芥菜、生姜、辣椒干、亚参片、烧烤酱和其它调味料，再倒入清水，合上锅盖，大火烧开，再转中小火焖煮15分钟。

5. 准备摆盘上桌，放上莞菜点缀即可，趁热享用。

小贴士：

1. 焖煮越久越入味，但要注意水分。

2. 酸辣度（辣椒干和亚参片分量）可依照个人喜好调整。

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