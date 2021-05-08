为欢庆40周年，本地餐馆无招牌海鲜从即日起至6月20日举行螃蟹菜肴促销，一律优惠40%。

无招牌海鲜早期从小贩起家，并以原创招牌菜白胡椒螃蟹远近闻名。其他拿手海鲜佳肴如辣椒螃蟹、金牌麦片虾、香烤芝士澳大利亚龙虾、松子鱼等，多年来受到海内外食客欢迎。

无招牌海鲜餐饮执行主席兼总裁林荣森说：“为回馈食客，这次的螃蟹促销有阿拉斯加螃蟹，也有斯里兰卡螃蟹，口味煮法选择多样化。无论是这个月的母亲节，还是下个月的父亲节，都适合与家人前来用餐。”