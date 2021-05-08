螃蟹菜肴40％优惠 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM 阿拉斯加螃蟹配龙虾飘香蒸蛋。 字体大小: 小 中 大 为欢庆40周年，本地餐馆无招牌海鲜从即日起至6月20日举行螃蟹菜肴促销，一律优惠40%。无招牌海鲜早期从小贩起家，并以原创招牌菜白胡椒螃蟹远近闻名。其他拿手海鲜佳肴如辣椒螃蟹、金牌麦片虾、香烤芝士澳大利亚龙虾、松子鱼等，多年来受到海内外食客欢迎。无招牌海鲜餐饮执行主席兼总裁林荣森说：“为回馈食客，这次的螃蟹促销有阿拉斯加螃蟹，也有斯里兰卡螃蟹，口味煮法选择多样化。无论是这个月的母亲节，还是下个月的父亲节，都适合与家人前来用餐。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 斯里兰卡 螃蟹 怡丰城 藜麦 龙虾 母亲节 父亲节 滨海艺术中心 本地餐馆 无招牌 辣椒螃蟹 阿拉斯加 无招牌海鲜 无招牌海鲜餐馆 本土汉堡 风味不一般 双亲节套餐 超级食材入菜