四川豆花饭庄的双亲节套餐,在精致菜品中融入超级食材,是孝敬父母的健康暖心献礼。

即日起至6月30日,位于大华银行大厦(TOP of UOB Plaza)、吉真宾乐雅酒店(Parkroyal on Kitchener Road)和滨海宾乐雅酒店(Parkroyal on Beach Road)的四川豆花饭庄,推出每人$68++(两人起)和$88++(四人起)套餐。