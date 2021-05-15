和风意式摩登日式 东西风味吃出惊喜

本地餐饮界近来很热闹，意大利餐馆Grissini迎来新主厨，并推出新菜单；上个月开张的IKO摩登日式料理餐馆与酒吧，则以日本食材糅合欧洲烹饪技巧，呈现新菜式。两家餐馆皆提供美酒佐餐，让食客吃出惊喜。

哪里尝鲜

餐馆提供照片

意式风味料理

新加坡国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront）旗下餐馆Grissini，近日迎来新主厨，并且更新了菜单。33岁的年轻主厨王绥江，从小在父亲的西餐馆帮忙，激发了他的烹饪梦想和热忱。

意大利菜是艺术与滋味的结合。2013年，王绥江曾到意大利北部都灵市的米其林餐馆浸濡学习厨艺。

意大利餐馆Grissini新主厨王绥江。

新菜单体现出意大利料理简约而不简单的精髓，除了选用新鲜食材，应用传统意大利料理烹调手法打造菜式，还不时融入日本元素。

开胃菜是腌渍番茄和意大利风干火腿佐马斯卡邦尼奶酪及黑松露，让人口舌生津。前菜的意大利红虾口感酥脆，搭配豌豆泥、鱼子酱及墨鱼汁脆饼享用，风味饱满浓郁。烤章鱼采用低温慢煮后再炭烤，外脆内嫩，与番茄果酱的甜味取得平衡。

采用低温慢煮后炭烤的烤章鱼。

鹅肝意大利炖饭呈金黄色，每一颗米饭都充分吸收了清鸡汤、白松露油、油封洋葱的香浓滋味。炖饭口感细腻顺滑，和香煎鹅肝搭着吃，一口下去就是惊艳。

手工意式饺裹入胡桃南瓜和帕马森芝士，吃时南瓜泥、芝士交汇一起，味道细腻独特。主菜有A4和牛肉或欧式鲈鱼供选择。A4和牛肉将油脂牢牢地锁在肉里，保留和牛的鲜甜细嫩，搭配朝鲜蓟、芹菜泥等享用。甜品有香醋草莓和薰衣草意式雪糕。

裹入胡桃南瓜和帕马森芝士的意式饺。

餐馆有多款藏酒，不乏旗舰珍酿。由搭配开胃菜的香槟开始，从轻到重，六款酒按节奏徐徐呈上。Degustation精品菜单每人$128，以酒配餐须多付$70。

地址：392 Havelock Rd

S169663

电话：81681539

订餐平台：bit.ly/GrissiniZB

日式创意料理

日法餐馆Le Binchotan去年底结业，主厨詹伟健可没闲着，与三名友人联手开设新餐馆IKO。“IKO”反过来读是“OKI”，在日语中是“海浪”之意。位于尼路的IKO将餐馆与酒吧概念融合为一，用餐氛围轻松悠闲。偏爱日本食材的詹伟健，以擅长的欧式烹饪技术，为食客呈现摩登日式创意料理与酒饮。除了提供现代日式料理，也有炉端烧及各色清酒、特调鸡尾酒佐餐。

IKO餐馆主厨詹伟健。

味美鲜香的海胆。

盛装在玻璃杯中的海胆（$28），色彩缤纷，光卖相就让人垂涎三尺。主厨先用日式高汤低温煨煮紫花椰菜，制成布丁后再铺上昆布鲣鱼啫喱，缀以海胆、鱼子酱及紫苏花，从上往下挖一勺入口，幼滑口感和甘甜香气融合在一起，叫人大大满足。

从未想过泡入粉红梅汁的素面（somen， $29）竟是如此清香，搭配葱油和紫苏籽油，连同两只炙烧牡丹虾、鲑鱼卵及可食用花上桌，每一口的味道都有层次。日式鲷鱼（$23）以盐和糖腌渍后，拌以柚子醋、橘皮及酱油，看似简单的一道菜，滋味丰富。

注入粉红梅子香的素面。

以清酒和日式高汤烹煮的蛤蜊（$18），汤鲜味美。烤物则有以备长炭烤制的黑毛猪梅花肉（$36）及牛肉排（$38），香嫩且油脂丰富。热腾腾的蘑菇烩饭（$30）一掀盖，鲜香四溢，搭配白玉菇、杏鲍菇及黑松露一起烹煮，吃起来香而不腻，一口口停不下来。

地址：65 Neil Rd S088897

电话：88665218

订餐平台：iko.com.sg