就从这一杯起 开启你的蔬食之旅

无论你是坚定的纯素主义者，弹性素食者（flexitarian），或是正在尝试吃得更健康，只要你在餐饮中做出一些关键性的选择，就能辅助现有的营养摄取。

根据美国心脏协会2019年发布的一项研究，蔬食有助于更好地控制体重，降低心脏病带来的死亡风险，并降低罹患大多数慢性疾病的风险。蔬食（plant-based diet）原则是多吃全谷物、水果、蔬菜、坚果和豆类，并少吃肉类和奶制品， 这对你的健康有益。

你也许会问，为什么植物性食物能有这些作用？

植物是植物生化素（phytochemicals）和纤维的唯一来源，众所周知，这两种营养物质可促进健康和抵抗疾病。随着人们愈加注重健康，并为环境的可持续发展做出努力，大家以改变饮食习惯作为一个好的起点也在情理之中了。

为了自己和地球要吃得健康

根据全球民调和数据机构YouGov的一项调查，目前39％的新加坡人为弹性素食者，这种饮食习惯在鼓励蔬食的同时，也允许摄入适量的肉类和其他动物性食品。

在参与调查的对象中，一部分人出于健康原因而考虑弹性素食，另一部分人则出于对肉类或鱼类的生产方式的担忧而转向弹性素食。

饮食方式发展的另一个原因是人们对加工肉类的健康隐忧。

部分弹性素食者、素食者和纯素者（vegans）也是为了拯救地球而做出了这些选择。人们认为蔬食更具可持续性，因为生产这类食品可以更有效地利用农业土地，节约水资源并减少对气候变化所带来的影响。

营养来源 选项甚多

想要采用弹性素食、素食或纯素的饮食方式吗？那就应该注意健康身体所需的特定营养，需要从特定的食物类型中摄取。

豆奶是绝佳的替代营养来源。其中，Nutrisoy新豆奶由纯天然的优质非转基因大豆制作而成。

该系列的豆奶共七款，不含反式脂肪和胆固醇。其少糖款可以减少摄入无营养的卡路里（empty calories）或过量糖分；而Omega款则含有Omega-3脂肪酸，Omega-3对身心都有益。

该系列饮料获新加坡心脏基金认证为对心脏健康有益，并带有保健促进局的“较健康选择标签”，还含高钙。钙质有助于骨骼和牙齿健康发展，也是维持神经和肌肉功能的必要营养素。



无论你选择哪款Nutrisoy鲜豆奶，它们都是纯天然不含胆固醇的。（图/NUTRISOY提供）

增加每天的蛋白质摄入

素食和纯素的饮食方式可能会摄入较多的膳食纤维、镁、叶酸、维生素C和维生素E、铁和植物生化素，但也会缺乏肉类所提供的蛋白质和氨基酸。

Nutrisoy鲜豆奶能简单、便捷地帮你补充这些营养，因为它含有九种必需氨基酸。这些氨基酸只能通过饮食获取。该系列豆奶也含有丰富的维生素D3，这维生素有助于人体对钙质的吸收，同时维持良好的人体免疫力。产品中的维生素D3均为植物来源，因此也适合素食者和纯素者。

Nutrisoy鲜豆奶属于高蛋白质，低饱和脂肪的美味饮料。（图/NUTRISOY提供）

如果你只是单纯想更注重健康，那么把这系列豆奶添加到你的健康食品和饮料清单也是个很好的选择。这系列低升糖指数（low GI）饮料的蛋白质含量是其他豆奶饮料的两倍，使得饱腹感的时间更长，让你更容易抗拒两餐之间的零食诱惑。

正在进行间歇性断食（Intermittent Fasting）的人们，可以考虑饮用含有燕麦和藜麦的Nutrisoy鲜豆奶。燕麦含有维生素B，可提供更持久的能量，而藜麦则富含蛋白质和人体所需氨基酸。

有乳糖不耐症者也同样适合喝这系列饮料，作为高蛋白、高钙质的乳制品的替代品。它既可单独饮用，也可以用来烹煮多种甜咸食品。

杯杯皆是好健康

以下小窍门，能帮你在饮食中获取Nutrisoy鲜豆奶的营养：

早餐喝一杯Nutrisoy鲜豆奶，开启健康的一天。 每周为自己设定一个健康饮食小目标。例如，把下午茶的点心换成一杯Nutrisoy鲜豆奶。低升糖指数的饮料能帮助你在两餐之间保持饱腹感，而不会增加过多的无营养卡路里。 喝两杯Nutrisoy鲜豆奶可以满足你每日所需的维生素D和钙。

所有口味的Nutrisoy鲜豆奶售价$2.35起（1升装），售于全岛所有主要超级市场和霸级市场，以及指定便利店。该系列也有475毫升装供选择。

浏览网站 www.nutrisoy.com.sg 了解更多详情。

【本文由NUTRISOY呈献】