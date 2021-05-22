在不能堂食的日子，外卖再次成为外食唯一途径。《联合早报》美食记者每期介绍不同主题的餐食，点评打包回家或宅送上门后的色香味。每个人的预算是50元（两人份）。首先登场的，是深受本地人喜爱的日本餐，从炸猪排、盖饭、拉面到炒肉片等等。

Hinode Izakaya & Bar

订餐网址：bit.ly/OrderHinode

美味指数：★★★★

这家去年开在劳明达一带翰密顿路（Hamilton Rd）的日本居酒屋，面积不大，但及时推出的外卖专送服务，选择相当多。

Hinode Izakaya & Bar的松露伊比利亚猪肩肉片套餐，让人齿颊留香。（陈爱薇摄）

以招牌酱料香炒的伊比利亚猪肩肉薄片（$19.80），隐隐约约散发的松露香，为猪肉提鲜。难得的是，即使放进微波炉加热再食用，肉片也不见老硬，混合温泉蛋吃，还是滑润好味。套餐包括日本米饭、味噌汤和沙拉。

炙烧辣三文鱼卷（$20.90）有八小个，表层的麦片原本可增添香脆口感，但送到家门时已软化，有点可惜。餐具没有特别讲究，就一般的竹筷和塑料汤匙。

想加点其他的，店面在面簿上推荐鳗鱼饭（$18.80，附味噌汤和沙拉），以及充分体现居酒屋烧烤本领的烤鱿鱼（$19.90）。

餐馆提供全岛送餐服务，费用介于$10至$15，订购$100或以上免递送费。上门自取可享有15％折扣。

银座Anzu（Ginza Anzu）

订餐平台：ginza-anzu-sg.com、foodpanda

美味指数：★★★★

外卖不能点炸食，是一般人的普遍印象。点了一份日式炸猪排定食（$25.68）和海老三文治（$14.98），好奇送来的猪排会否香脆。

餐食按时送达，包装没让人太惊艳，但猪排、米饭、酱汁、味噌汤分开包装，还算整齐。

银座Anzu的日式炸猪排定食和海老三文治。（叶晓虹摄）

炸猪排定食标配米饭和味噌汤，点餐时可选择更健康的糙米饭。裹满金黄色面包糠的炸猪排，咬下时仍酥脆，猪排炸得多汁软嫩，吃完口腔中还遗留浓郁油香。吃炸猪排，配葱花与白萝卜泥，口感清爽，也可化解炸猪排的油腻。外卖做到此水平已算不错，下回堂食，期待食物质量会更好。

享用时，不管是以白萝卜泥调成蘸酱，或直接放在炸猪排上佐葱花，都非常适宜。爽脆的卷心菜清甜爽口，如果能附上沙拉酱汁会加分。海老三文治很出彩，香软的白吐司，夹着香脆弹牙的酥皮虾仁，意外的让人喜欢。

餐馆位于世界城，提供全岛送餐服务，不设最低消费额是优点。订餐达$40，征收$5送餐费，至于$40以下，送餐费是$8，就不太划算了。

阿夫利（Afuri）

订餐网址：www.facebook.com/afurisg/

美味指数：★★★★

阿夫利的拉面，经得起外送时间的考验。

一般选择外送食物，或许不会考虑点日本拉面，担心面条在外送的路途上，变软变烂。

点了人气日本拉面品牌阿夫利的柚子蘸汁面（tsukemen，$15.90），有原味和辣味两种蘸汁。餐馆的包装相当贴心，把角煮、竹笋、温泉蛋和蔬菜等配料，跟面条分别装盒，蘸汁则独立装在纸碗里。这样可以确保配料和面条不会互相影响彼此的湿度与味道，保持各自的新鲜度。

阿夫利的柚子蘸汁面咸香爽口。（档案照）

由于外送服务须要至少点餐达$40，选了两碗蘸汁面后，还得“加料”筹足最低餐费，于是加点温泉蛋、竹笋和紫菜（各$2），这些加点的配料也都是分开装盒。

尽管拉面的温度无法跟堂食相提并论，但口感仍然保留如同在餐馆吃到的韧度。蘸汁面的干面条比一般拉面粗且弹牙，蘸满浓郁酱汁后，风味饱满，清爽的柚子味让人齿颊留香。

柚子蘸汁面的配料也煮得恰当好，尤其是经典温泉蛋，金灿灿的蛋黄暖心暖胃，这些细节都为外送餐食加分。

Donburi no Tatsujin

地址：Blk 721 Ang Mo Kio

Ave 8 #01-2823 S560721

订餐平台：GrabFood、foodpanda、Deliveroo

美味指数：★★★☆

这家咖啡店摊位今年2月开业，主打日式盖饭，口味有和牛肉、明太子鲑鱼、天妇罗炸虾等。点餐步骤简单，先选好口味，决定配饭或荞麦面；之后选配菜如鸡蛋、马铃薯沙拉、味噌汤等，以及淋在饭或面上的酱汁如芝麻酱、照烧酱、日式咖喱等。据知，该菜单的搭配概念，邀请曾于本地开设Tai-chan Ramen店的日籍厨师Masatoshi Ito提供咨询意见。

Donburi no Tatsujin的鲑鱼盖饭（左起顺时针）、鳗鱼盖饭和炸鸡。（黄亿敏摄）

该摊号称新加坡第一家使用Alchemy Fibre植物纤维粉的日式盖饭档口，这是本地爱可米食品科技公司（Alchemy Foodtech）所研发的食品。将植物纤维粉掺入白米饭或面条中，在不影响食物味道和口感的前提下，降低碳水化合物的升糖指数（Glycemic Index，GI）。

选择到摊位打包外带，盖饭以圆形饭盒盛放，回到家时，食物没有糊成一团，卖相依旧，用餐方便。试吃了鳗鱼盖饭（$13）和鲑鱼盖饭（$11），前者酱汁四溢，虽然为鳗鱼增添风味但略显太多，饭粒过于湿润，稍微偏咸；后者的鲑鱼带有烤香味，刺激食欲，所选的照烧酱可根据个人口味自行加入。

另也选购了日式炸鸡当配菜（$4），炸鸡外脆内软，可搭配芥末美乃滋或原味美乃滋酱。虽然盖饭价格偏高，但米饭确实有其美味，粒粒分明可口。