烹饪新手轻松搞定健康餐②地中海晨光

本地不少cafe可尝到“地中海晨光”（shakshuka），但在堂食被禁的非常时期，何不亲自试做这道营养丰富的佳肴？

Shakshuka又称shakshouka，起源于突尼斯或利比亚，是地中海地区及中东地区一道常见的晚餐料理。不过，由于主要食材包括鸡蛋和番茄，因此其他国家有不少cafe把它当作早餐或brunch。

欧南社区医院营养师郑素媚分享她的“地中海晨光”食谱，做法简单而且能一锅搞定，当作早餐、午餐或晚餐都ok！不妨搭配全麦面包，而不是较符合传统的口袋面包（pita bread），就能多摄取纤维，同时减少盐分。

欧南社区医院营养师郑素媚。

想进一步降低盐分摄取量，她建议用低脂酸奶取代菲达芝士。“加入番茄前如果可以拌入一些嫩叶菠菜（baby sinach），或一罐鹰嘴豆或白腰豆（cannellini），还可丰富纤维和蛋白质含量。”

地中海晨光（shakshuka）

准备+烹煮时间：45分钟

分量：4人份

材料：

橄榄油 2汤匙

蒜 4瓣（切碎）

红葱 2个（切丁）

灯笼椒 3个（红、黄、青各一个，全部切小块）

孜然粉（ground cumin） 1茶匙

红甜椒粉（red paprika）半茶匙

红辣椒片（red pepper flakes） 半茶匙

黑胡椒粉 半茶匙

盐 ¼茶匙

去皮李子番茄（plum tomatoes） 2罐（400g）

鸡蛋 4个

减脂菲达芝士（reduced-fat feta）¼杯

意大利香芹 2汤匙（切碎）

全麦面包 8片（上桌前烤热）

做法：