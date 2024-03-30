面对人生低谷 冯洱迅：笑到最后才是赢家

本地名厨冯洱迅因为疫情突袭、租约变数等多重因素叠加，去年度过一生中最辛苦的时期。结束餐馆、宣告破产、背负债务、经历人情冷暖，一连串打击并没有打倒他。他抱持“只有自己可以看不起自己”坚强信念，继续往前走，走出人生低谷。

冯洱迅师傅（64岁）的光头形象鲜明，笑起来时眼睛眯成一条线，让人感觉他如弥勒佛般笑口常开，看不出背后的心酸和难过。2023年，这位本地名厨经历生意失败而宣告破产，至今仍负债累累。他没有选择逃避或闪躲，仍然如常走进群众，站在镁光灯底下，因为他一直抱持着坚强信念：“只有自己可以看不起自己，没有人可以看不起你。”

两家龙鲜阁起落有因

硬生生将冯洱迅光环摘下的，是两家中餐馆“龙鲜阁”倒闭引发的效应。那是名成利就后的冯洱迅首次创业，却遇上冠病疫情，种种意想不到的状况将他推向人生低谷。

冯洱迅于2017年和另外两名股东，在ORTO原生园开设龙鲜阁，他是持60％股份的最大股东。后来听闻政府有意在2020年收回该地段，他2019年底在中峇鲁路的华星酒店（Link Hotel）开设另一家龙鲜阁铺后路。岂料冠病疫情来袭，原生园租约延续，他因此必须负担两家餐馆的运作成本。

原生园远离城市喧嚣，环境清幽，疫情前的每个周末，龙鲜阁都高朋满座。（档案照片）

为了让餐馆继续经营下去，餐馆向银行两次贷款总额超过100万元。他曾想过关闭一家餐馆止损，但单靠一家的营收无法偿还贷款。原本盘算着挨过疫情艰难时期，餐馆生意回暖后，一切就可步上正轨。没想到，政府2022年宣布，原生园租约只能延长到2023年。

冯洱迅接受《联合早报》访问时深感无奈：“真是屋漏偏逢连夜雨，两家餐馆一起经营是可以维持下去的。”

当时他并没有放弃，也有朋友愿意出手相助，可筹集到数十万元资金，不过投资人要确保只剩一年多租约的中峇鲁路龙鲜阁，可以续约至少两年。冯洱迅前往查询时，才得知酒店业主的母公司无法偿还银行债务，所以华星酒店已申请法庭接管（receivership）。在没有新资金注入的情况下，冯洱迅只能先后结束原生园和中峇鲁的龙鲜阁。

我的运气真的是走到底了。2023年2月到7月是我这一生最辛苦的时候，每天要面对资金周转问题，偿还得了这个就还不了那个。

“我的运气真的是走到底了。2023年2月到7月是我这一生最辛苦的时候，每天要面对资金周转问题。银行贷款每个月几万元，又欠供应商和租金，偿还得了这个就还不了那个。在最后八个月我仍通过很多管道注入资金，自己卖车卖表，跟朋友借了三四十万，到现在还欠着。”

挫折中感受冷暖

面对公司清盘、个人破产，冯洱迅不断自我调适，他的想法是：“做生意失败本来就很正常，尤其是疫情期间，包赚的谁都要做啦！我借这么多钱不是自己用的，是希望可以帮公司渡过难关。”

负面新闻让他难过，甚至影响到家人。2023年7月有清洁承包商和员工，分别在媒体平台申诉龙鲜阁欠垃圾清理费和薪水。

“媒体找上我家，问我80多岁的老母亲，我原本没想让她知道。我太太知情，但不清楚细节。那个清洁承包商不是直接跟我接洽，我根本不知道公司欠他几个月的垃圾清理费。我原本欠员工约3万元薪水，当时另外两名股东说我都破产了，可以不用管，但我认为员工的薪水不能欠，所以向别人借钱。每个月付一点，现在还了90％。我也尽量帮他们安排后路。”

负面新闻让一些人误以为冯洱迅是奸诈之人，他当时不想多做回应，免得越描越黑。在人生最低潮时刻，有些人会落井下石，有些人会雪中送炭，冯洱迅认为自己还是幸运的。

“我接到很多鼓励的电话和简讯，也有请我代言食品之类的，这个世界还是有人情味。”

一名相熟的媒气供应商约冯洱迅吃饭时说：“我约你出来不是要讨钱，而是为你加油。你的餐馆都倒闭了，算我运气不好，你也运气不好，亏都亏了。”龙鲜阁欠这名供应商七八万元，如果不是交情深厚，欠债数额也不会累积这么高。

任顾问挽救别家中餐馆

欣慰的是，冯洱迅在本地厨艺界所累积的数十年声誉名望，让他很快迎来出路，挽救另一家餐馆。

位于牛车水珍珠山的宴喜点心火锅，2022年底因母公司出现财务状况而结束营业。原本的餐馆行政总厨召集数人注资，改名“珍珠山花园酒家”。数个月下来，股东之间理念分歧，其中一名从事建筑业的潘姓股东愿意出资顶下。当时主理的行政总厨已准备到滨海湾金沙工作，于是推荐冯洱迅接棒。

冯洱迅说：“我原本打算在餐馆关掉后，开个私房菜馆。潘老板相信我，也算是遇到贵人，我就答应过去帮忙。”冯洱迅在中峇鲁龙鲜阁2023年7月关闭后，就立即过档到珍珠山花园酒家。在那之前，餐馆的生意有欠理想，扣除租金之后所剩无几。冯洱迅担任顾问重新部署，顾客越来越多；营收增加两三倍，2024年农历新年高峰期时更是比2023年6月翻了十倍。

眼看生意上了轨道，冯洱迅有意在农历新年之后功成身退。潘老板一再挽留，他于是续约一年。

辛辛苦苦几十年，一朝回到八十年（代），只怪自己错信了一句话。

如今开着公司租给他的车，一切从简，冯洱迅自嘲“辛辛苦苦几十年，一朝回到八十年（代）”。他并没有后悔出来做生意，只怪自己错信了一句话。

“我被‘疑人不用，用人不疑’这句话误导了，应该要抱持警惕之心看待事物。其中一名合伙人有所隐瞒，但我没有去监督，所以自己也要负一半责任，只是很对不起另外一位很相信我的股东。”

冯洱迅（中）将在第三系列《三把刀》和另外两位本地名厨张添来（左）和梁明楠，与素人比拼厨艺。（档案照片）

2023年7月负面新闻出街后，电视台和厨艺比赛评审工作都取消。他说：“我也没有怪负责单位，他们要考虑到外界质疑的声音。但我还是保持活跃，我又不是伤人放火或失信，时间会冲淡一切。今年农历新年几乎天天都有活动邀请，也有旅游社找我去带团。”新传媒烹饪擂台赛节目《三把刀》即将开拍第三系列，冯洱迅仍是常驻师傅。

23岁当上最年轻总厨

不到23岁就当上总厨的冯洱迅，经过大风大浪，岂会那么容易被打倒？

冯洱迅于1960年在新山出生，父母是新加坡人，在南益黄梨加工厂工作。新马分开后他随着家人，住在樟宜十条石的海南村。他小学就读卍慈学校，在中正总校念到中二就辍学学。

年仅15岁，冯洱迅只能选择做烧焊工作，一天工资四元，正在发育的他根本吃不饱。当时父亲在餐馆当楼面主管，介绍他到厨房学一门手艺，至少不愁三餐。他深知对师傅要尊重，才有被提拔的机会，六个月后就从杂工升了一级。他随后跟随师傅的整个班底跳槽，入伍前已在五六家餐馆磨炼，升到“帮砧板”（助理砧板），地位仅在头锅、头砧板和二锅之后。

国民服役期间，他意识到学问的重要性，抓紧机会学习英文。服役后，师傅召他回去，直接升做头砧板。1983年，王兴亚师傅推荐他到裕廊乡村俱乐部中餐馆当总厨，那年他不到23岁，是新加坡最年轻的中餐馆总厨。

冯洱迅2009年在国际海鲜市场及酒楼担任总监时，还蓄一头乌发，直到约10年前才开始以光头形象示人。（档案照片）

“当时的头砧板40多岁，二锅整30岁，只有杂工和另一名员工比我年轻。要如何服众，是很大的挑战！我认为要有自己的想法，更重要是公司支持你，做事就会事半功倍。”

冯洱迅1992年加入锦珍餐饮集团，2004年到中餐烹饪学院担任主任。两年后加入国际海鲜，2012年再回到锦珍，直到2017年自己出来创业。

中餐厨师也出得了厅堂

这些年，冯洱迅积极提升中餐厨师的信心和地位。他在1992年担任新加坡中厨协会秘书，后来成为会长。他一直鼓励协会理事要“进得了厨房，出得了厅堂”，不要认为自己出不了大场面。

在当时的大环境下，企业家和餐馆老板让人感觉有隔阂，一些擅长烹制鲍参翅肚的香港师傅认为“星马仔”是二三线厨师，有的西餐行政总厨摆出高高在上的姿态，所以很多中餐厨师不愿主动交流。

“我会和任何酒楼餐商公会打交道，那些大老板看不起你，是他们修养有问题，我们也是专业厨师。这个社会没有高低（阶级）之分，只要不做坏事。”

冯洱迅（左四）曾带领新加坡团队在海外赢得许多荣耀，如新加坡中厨协会代表队在“2010烹炉大观世界金厨争霸赛”，勇夺六大特金奖。（档案照片）

咖啡排骨扬名海外

在珍珠山花园酒家和冯师傅谈了两个小时，听他在这一行近半个世纪的人生经历，意犹未尽。他还端出拿手好菜盐焗甘榜鸡、咖啡排骨、琼崖谭子扣肉和乌巴叶海鲜焖米粉。这些菜肴并不陌生，却有独特色彩；如琼崖谭子扣肉是家传海南菜，加了鱿鱼丝和虾米一起焖。

琼崖谭子扣肉是冯洱迅的家传海南菜，加鱿鱼丝和虾米一起焖。（卓祾祎摄）

不说不知，咖啡排骨是1990年代，冯洱迅和十多名师傅在例常聚餐交流时，一位师傅端出来的新创菜肴。大家提供许多意见后不断改良，师傅们还带着这道菜参加多个国际比赛，扬名海外。

咖啡排骨1990年代在新加坡诞生，后来成为名扬国际的代表性菜肴。（卓祾祎摄）

他感触良深，从前大多数厨师教育程度不高，资讯也少，要研发一道新菜，得先去其他餐馆试味和看很多书。现在只须上网找，食谱也附上。年轻一代的中餐厨师有的曾在大酒店工作，通过宴席和国际自助餐，对各式料理有一定了解。一些和西餐厨师关系好的，还可私底下请教厨艺。

学人家并不好笑，学会了笑到最后，你才是赢家！

说到这里，冯师傅再吐金句：“不怕你去学，怕你不肯学。会学以致用，就是你成功。很多人因为面子问题，不愿意去学，到头来吃亏的是你自己。”

这一句也很励志：“学人家并不好笑，学会了笑到最后，你才是赢家！”

虽然现阶段的冯洱迅还背负债务困扰，但一次失败让他看尽人情冷暖，收获宝贵的雪中送炭情谊。开个私房菜馆，随心发挥煮给两桌客人享用，是冯洱迅的心愿。他有信心，即使不是每天有客，一周也至少三天有订座。