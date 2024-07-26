本地饮食社企iFood旗下持清真认证（Halal）的糕点店“Providence Cafe & Bakery”全岛共有六家，其中三家对外开放，其他设在校园内。2024年5月底在大巴窑8巷第234座首次在邻里设立门店。

iFood聘请年长者、中风患者、残疾人士等，为他们提供灵活工时和较轻松的工作，员工六成是60岁以上年长者。店里售卖的糕点品质有一定水准，价格相当亲民。

酥皮巧克力卷和肉桂卷一个$2.30。（陈爱薇摄）

店内售卖多款每天新鲜烘焙的糕点。松糕（muffin，$1.80）有巧克力、蓝莓和香蕉等，可颂（croissant，$2.80）有榛果和覆盆子等口味，鸡蛋和鸡肉美奶滋三文治$2.60，面包甜食酥皮巧克力卷和肉桂卷则是$2.30。电热保温箱内有鲔鱼酥皮饼、咖喱鸡酥皮饼、鸡肉派和芝士鸡肉香肠酥皮饼等，$2.30起。

现做的威化饼从$2.20起，加冰淇淋则是$6。冰淇淋是莫凡彼（Movenpick）的，一球$4.20。可惜不能堂食，打包威化饼加冰淇淋挑战很大，只好放弃。

咖啡和茶饮从$2起，热摩卡咖啡和热巧克力$2.80，冰咖啡$2.60起。配合大巴窑年长居民多，店家也特别提供红豆汤、绿豆汤、黑糯米和番薯汤，一份$2.50。

店内售卖多款每天新鲜烘焙的酥皮饼。（陈爱薇摄）

记者外带了几样烘焙糕点、威化饼和咖啡。可颂和酥皮饼的水准相当高，用料也足，三文治可以当简餐，酥皮饼加咖啡是写意的下午茶（$2的咖啡不能要求太高）。尤其想到自己是在支持特需人士，这一餐格外满足。

店面装潢相当有格调，如果能有几张桌椅供堂食，说不定可增加生意量，还可拉近员工和食客之间的距离。

波那维斯达教育部建筑内的门店可堂食，在市区新加坡管理大学（SMU）的则是个小卖铺。

Providence Cafe & Bakery在大巴窑开设首家邻里门店。（陈爱薇摄）