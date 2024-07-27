金融区白领 午晚餐解馋舒压

金融区新开两家餐馆，美食与美景兼具。知名国际餐饮品牌进军本地，带来结合日本与南美的料理。另一家则带来意大利南部美食，让人吃出地中海风情。

美食加美景，是金融区两家新开餐馆的吸睛之处，成为金融区白领族打卡新去处。

SushiSamba：结合日本巴西秘鲁料理

结合日本、巴西和秘鲁料理，自成一格，加上餐馆热带雨林气息的设计和可鸟瞰城市的景观，来到SushiSamba餐馆，感觉置身外国。

这是Sunset Hospitality集团旗下的知名国际餐饮品牌，在伦敦、迪拜、拉斯维加斯等都有分店，7月进军新加坡，在亚太区打响第一炮。选址为资金大厦（Capital Tower）第52楼，记者傍晚到访，看着夕阳照射的市中心换上日落“晚装”，别有一番情调。

到SushiSamba餐馆，可鸟瞰城市景观，白天或夜晚景色各异。（餐馆提供）

食物口味有新鲜感，结合三个国家特色，有日本寿司手卷、炉端烧烤（Robata）的肉类海鲜、秘鲁腌鱼生（ceviche）、巴西玉米馅饼（empanada）等。

负责菜单设计的集团餐饮总监是韩国籍的文敬秀，他曾是新加坡费尔蒙酒店（Fairmont Singapore）日本餐馆三国（Mikuni）主厨，熟悉新加坡食客喜好。他说：“三种不同料理的美味，相辅相成，让人感受美食也可以很好玩。”

他特别设计一款以新加坡辣椒螃蟹为灵感的寿司卷（$38++），有软壳蟹、甜辣椒和柚子美乃滋酱。招牌新加坡寿司卷（$38++）有龙虾、芒果、鳄梨果和松露蜂蜜。用大豆纸取代海苔卷，前者由大豆、芝麻、大豆粉、大豆油和有机米糖浆等制成，自身不带什么味道，反而有助突出馅料的滋味。

秘鲁腌鱼生拼盘，有五种不同调料口味，摆盘也漂亮，中间的长冰块代表餐馆所处的高楼大厦。（黄亿敏摄）

想尝试不一样的，推荐秘鲁腌鱼生拼盘（$121++），一次过品尝五种口味调料，当中青辣椒芫荽口味最特别，清爽开胃。

甜品可以选chicha morada覆盆子口味的冰棒，chicha morada是秘鲁一款用紫玉米制成的饮料，清甜可口。

除了风景，食客可一边用餐一边享受拉丁美洲风格音乐，餐馆接下来在特定时段餐馆将安排森巴舞者表演。餐馆目前只供应晚餐，预计9月后增设午餐。

地址：168 Robinson Road #52-01 Capital Tower S068912

电话：65502290

网址：www.sushisamba.com

Sospiri：意大利南部特色美食

在钢骨水泥的金融区，感受意大利南部的惬意风情，这是Sospiri餐馆给人的用餐体验。

意大利餐馆Sospiri设计用色大胆，白天自然采光，给人舒适时尚的感觉。（餐馆提供）

这是ilLido Group的Beppe De Vito最新开的餐馆，餐馆地点就在新的办公楼IOI Central Boulevard Towers的七楼。餐馆外就是个空中花园区，坐在餐馆内望出玻璃窗，可欣赏金融区景观，有放松紧绷工作情绪的效用。喜欢餐馆的设计，紫色配橙色的组合，用色大胆，白天自然采光，给人舒适时尚的感觉。除了商务聚餐，也适合情侣约会、闺蜜吃饭或举办婚宴派对。

餐馆发挥意大利南部美食特色，通过橄榄油、番茄、乳酪、海鲜等，让人吃出地中海风情。

厨房领军人是集团已结业的前米其林一星餐馆Braci主厨Matteo Ponti，厨师团队拥有扎实的精致餐饮经验，每道菜都发挥一定水平。

Sospiri餐馆发挥意大利南部美食特色，通过橄榄油、番茄、乳酪、海鲜等，让人吃出地中海风情。（餐馆提供）

前菜腌制火腿橄配炸面团球pettole（$28++），是传统节庆小吃，面团以橄榄油烹制，搭配火腿腌肉吃，咸香爽脆。布拉塔乳酪（burrata，$26++）是意大利南部特色乳酪，由一款马苏里拉和奶油混合而成的松软乳酪。外型像白色包子，搭配蚕豆和朝鲜蓟沙拉，食材组合蛮特别。

意大利面选择不少，有香菇吞拿鱼意式宽面、西西里红虾意面、蟹肉茄子番茄扁面条、牛尾意式馄饨等，售价介于$28++至$35++。

主食烤和牛裙排，肉质自带风味，加上松露酱汁，画龙点睛。（黄亿敏摄）

主食推荐烤和牛裙排（skirt steak，$38++），裙排取自牛的侧腹横肌，肉质已具风味，也容易入味，享用时三分熟或五分熟最理想。淋上松露酱汁，提升奢华滋味。

三道菜午餐套餐每人$38++，每个星期更新菜单。四道菜晚餐套餐每人$78++。以金融区餐馆来说，餐馆定价也颇具吸引力。

地址：2 Central Boulevard, IOI Central Boulevard Towers Level 7 S018916

电话：94780906

网址：www.sospiri.sg