木烤料理 食源与技艺添风味

两家以木烤为特色的餐馆，不但吃出风味，也关注食材的可持续性及处理方式。从菜园到餐桌，澳日融合餐饮新鲜独特；干式熟成肉类与手工发酵品，时间在美食里沉淀。

城中两家以木烤为特色的餐馆，一家秉持可持续发展理念，致力通过自家农场的种植来增强菜肴独特性和新鲜度，为食客带来适合多人共享的澳日风味餐饮体验；另一家以手工发酵与干式熟成肉类为核心，通过时间的沉淀和细致的控制，将传统技艺与现代烹饪完美结合。

澳日融合单点共享菜式

坐落在CapitaSpring第51层楼空中花园的Kaarla Wood-fire Bar & Grill，是一家注重可持续发展的餐馆。餐馆主打木火料理，1-Group集团行政主厨蔡得栋介绍，新菜单体现澳大利亚和日本风味的融合，新推出的单点共享菜式涵盖小吃、小盘料理、主食、配菜及甜品，非常适合城中上班族在下班后一边聚餐畅饮，一边欣赏高楼美景。

餐馆采用精品生产者和本地农场的食材，并融入天台占地1万平方英尺的城市农场中的158种可食用蔬果、香草和花卉，确保食材的新鲜度与可持续性。

推荐菜式包括薄切莲藕（$12），这道前菜炸至酥脆，撒上日式调料，配以高汤蜂蜜蘸酱，甜咸交融，是美味的下酒菜。另，Parker布里欧修面包（$10）搭配昆布盐牛油，口感松软。

照烧洋葱果酱带孔面包（crumpet），做法是将圆形酸种带孔面包放在火上烤至酥脆，再铺满照烧洋葱果酱。（餐馆提供）

照烧洋葱果酱带孔面包（Crumpet，$10）将圆状酸带孔面包放在火上烤至酥脆，再铺上照烧洋葱果酱，配有猪油和天妇罗脆片，吃时集合脆、咸、甜多层次口感。

澳大利亚和牛鞑靼，将和牛肉拌匀后搭配格鲁耶尔脆饼享用。（餐馆提供）

澳大利亚和牛鞑靼（$24）搭配腌制洋葱和切碎萝卜，口感鲜嫩多汁。拌匀后与香脆的格鲁耶尔（gruyere）芝士脆片一起享用，丰富的肉香与爽口的蔬菜完美结合，带来层次分明的味觉享受。喜欢炭烤老虎虾（$22），以炭烤虾为特色，配以山椒粉和本地罗望子果酱。虾肉鲜美多汁，炭烤带来的独特香气与山椒粉的微辣融合，再加上罗望子果酱的酸甜，味道层次丰富。

主菜方面，黑安格斯谷饲西冷牛排 （$48）烤得外表焦香，内里鲜嫩。栗子蘑菇泥的丝滑口感与腌制蔬菜的爽脆形成完美对比，令人回味。

朋友多的话，可多点几道配菜共享。木烤南瓜 （$14）是一道以慢烤南瓜为主角的配菜。南瓜的香甜与羊奶酪的微咸、味噌南瓜籽的鲜美相互融合，带来美妙的味觉体验。

享用Kaarla的甜品Cherry Ripe，犹如在吃黑森林蛋糕。（餐馆提供）

端上的甜品Cherry Ripe，由巧克力甘纳许、椰子软糖和烤樱桃组成，入口是令人回味的黑森林蛋糕的经典味道。

地址：88 Market St #51-02 CapitaSpring S048948

电话：98378248

熟成肉类与发酵品

现代欧式料理餐馆Ingleside位于丹戎巴葛道拉实街（Tras Street），主厨陈冠霖负责主理和策划菜单，而他的太太游娜（Jana Jusman）则专门探索创意发酵。她将简单原料制成季节性发酵品，如：乳酸发酵蔬菜和麴发酵味噌，用以提升菜肴风味。

踏入餐馆，映入眼帘的是各种干式熟成的优质肉类。陈冠霖精确调整每种肉类的最佳熟成时间，以打造最佳风味。一旁的橱柜上，摆放着游娜为提升菜肴味道而精心制作的发酵品，如：咖啡酱油、玫瑰醋和黑眼豆味噌等。

午餐时段探店，餐馆仅提供二或三道式午餐套餐（$58++）。祖传番茄（heirloom tomato）甜美多汁，是一道非常醒胃的前菜。结合咸香火腿、酸甜的发酵番茄和浓郁的烟熏丝翠奇亚（stracciatella）奶酪，再配上薄荷和罗勒的清新香气，使得整体风味层次丰富且和谐。

前菜祖传番茄结合咸香火腿、酸甜的发酵番茄和浓郁的烟熏丝翠奇亚奶酪。（餐馆提供）

烤芦笋具有天然地甘甜和微微的焦香味，搭配螃蟹牛油酱的浓郁和鲜美，使这道菜既有海鲜的鲜，又有牛油的润滑质感。虾油和鲑鱼籽的咸鲜和爆浆口感是点睛之笔。

现代欧式料理餐馆Ingleside以苹果木和铁树木烧烤食材。（餐馆提供）

餐馆使用苹果木和铁树木火烹料理，烤章鱼外层烤得微微焦脆，内里柔嫩多汁，配有熏椒鱿鱼鱼酱泥、黑蒜蛋黄酱、香草蛋黄酱、虾油和烤茴香，带有海洋的鲜和烤制后的独特香气。

干式熟成鸭胸经过七天干式熟成处理，外皮香脆，内里肉质鲜嫩。（餐馆提供）

主菜干式熟成鸭胸经过七天干式熟成处理，有着特殊口感，味道也更加浓郁。经过精心烹制的鸭胸肉，外皮香脆，内里肉质鲜嫩，吃时搭配油封鸭和鹅肝挞，鹅肝的绵密与鸭油的香润相互交融，提升整体味觉体验，也为这道菜添奢华。

甜品解构柠檬蛋白挞将不同元素重新组合，创造出甜、酸、香、烟熏味道的多重层次。（餐馆提供）

甜品解构柠檬蛋白挞将不同元素重新组合，创造出层次丰富的味觉体验。柚子冰沙带来清新的柑橘香和微酸口感；烟熏冰淇淋、薰衣草柠檬酱和百里香碎与其他元素完美融合，形成甜、酸、香、烟熏味道的多重层次。

晚间餐馆另提供六道式季节性品味菜单，每人$128++。

地址：49 Tras St S078988

电话：88394393