韩国首尔人气排队名店Ojeje入驻狮城，主打炸猪排与乌冬面。

餐单有三款炸猪排：里脊炸猪排（$28）质地细致；特选猪腰排（$32）取自油脂、腰肉、裙肉与五花交界处的稀有部位，味道香醇；猪腰排（$28）肥瘦相间。每份猪排配有招牌酱汁、盐、芥末等，可搭配出不同滋味。

炸猪腰排特别令人回味。外皮金黄酥脆，口感香嫩有嚼劲，纤维细腻，咬下去肉汁饱满。猪排跟各色酱料擦出不同火花，蘸盐最能突出肉的鲜美，配清爽辛辣的芥末，可完美平衡炸物和猪肉的油腻感。

里脊炸猪排质地细致，肉香四溢。（餐馆提供）

抹茶乌冬面的面条，每天在店内新鲜制作。（餐馆提供）

餐馆的猪肉经过湿式熟成，肉质更加软嫩多汁。除了猪肉料理，狮城店有限定款鸡里脊排（$24），比普通鸡胸肉更加细嫩多汁，不容易干柴。此外，酥丝炸黑虎虾（$12）伴白松露酱的香脆外壳与爽滑虾肉，口感形成强烈对比。

除了各款炸物，不要错过餐馆的乌冬面，它与炸猪排堪称绝配。面条每天在店内专属制面室里新鲜制作。面团的含水量、醒面时间、面条厚度与烹煮时间，均严格把控，以确保乌冬面扎实Q弹。制面过程中使用的水，是店家从日本引进专用水处理系统处理过。

必点优质抹茶冷乌冬面（$17），揉入抹茶粉的面条，香滑有韧劲。入口有淡淡植物清香，咀嚼后带出轻微茶味与回甘。清凉乌冬面蘸上咸鲜微甜酱汁，尤其适合在炎热天气享用。

狮城店限定的Carbonara乌冬面（$22），融合奶油培根酱意大利面（carbonara）的经典美味与日式乌冬面的优雅简约，胜在口味不会过于厚重。喜欢咖喱的话，不妨尝试法式虾浓汤咖喱乌冬面（$22），以虾壳与虾膏熬煮的咖喱汤底，鲜味十足。

▲Ojeje

地址：Raffles City Shopping Centre #B1-12 S179103