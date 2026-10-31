惹兰勿刹一带早年是兴化人聚居区。2000年，来自中国莆田的方志忠，在吉真那路开设一家主打家乡风味的餐馆。莆田（Putien）2008年起逐步扩张，事业版图从新加坡延伸至海外，如今拥有超过100家门店。方志忠走出宽广的康庄大道，却较少回到创业起点。

配合品牌26周年庆“一日店长”活动，方志忠2026年10月重返创始店。熟悉的人与事瞬间唤起创业点滴，也让他更意识到莫忘初心的重要性，决定接下来花更多时间待在老店。

方志忠在创始店与一路相随的老朋友，相谈甚欢。他也打算安排从老店走出去的其他店长和厨师长，每年“回娘家”一周，了解老顾客的想法与期待。（餐馆提供）

谁会叫他“阿忠”？

方志忠笑容可掬、平易近人的“方叔叔”形象很成功，但“阿忠”这个称呼更多了几分亲昵。记者不禁好奇，谁会这样称呼他？原来是从老店开业第一天起便坚守至今的林亚英（71岁，小名阿莲）和蔡美云（62岁），方志忠也亲切唤她们一声“阿莲”和“阿云”。一来一往间，尽是多年相处累积的熟稔与情谊。

方志忠20多年前从吉真那路创始店出发，走向海外后仍不忘初心。（档案照片）

踏进老店，方志忠与阿莲、阿云及其他员工，有种不必多说的合作默契；也有一些“不认识”的顾客，主动上前打招呼。方志忠告诉《联合早报》：“他们七八岁时跟着父母来吃饭，现在都已成家，还带着孩子回来，我肯定认不得。有时一天会有好几次这样的场景，这是时间累积下来的情分。”

只要在新加坡，方志忠上午会在老店二楼办公室与团队开会，午餐和晚餐时段下楼与顾客交流，就像会老朋友般。接下来他打算安排其他从老店走出去的店长和厨师长，每年“回娘家”一周，了解老顾客的想法与期待，也找回初心。

复刻最早模样的菜单一目了解，获得食客好评。（餐馆提供）

一张复刻最早模样的菜单，也让方志忠很有感触。他分享道：“老顾客问我，之前菜单是一本的，可以一页一页翻，怎样变成一张纸？他真的把莆田当家人，担心这样会不会让人感觉在降级。”

药膳竹筒虾回归早期盛在竹筒内上桌的模样。（餐馆提供）

药膳竹筒虾回归菜单

这其实是26周年庆的一环。一张菜单列出小菜、主食、海鲜、肉类、蔬菜、烫羹，一目了解。2000年开业时的菜肴也回归，如药膳竹筒虾（$22）盛在竹筒内上桌，有别于后来的一人份。海蛎煎（$17）做成最早的加蛋版本。糖醋皮蛋、炒年糕、虾苗炒芥菜、黄鱼焖饭都是经典重现。

莆田推出三道新菜，同安煎蟹（右）、“滴露”番鸭（后）和香煎苏东。（餐馆提供）

另有三道新菜。同安煎蟹（每只$38）是福建同安传统菜。剖半新鲜泥蟹以姜丝、麻油与福建米酒慢煎，不必复杂调味，就能带出蟹肉本身鲜甜。“滴露”番鸭（$29/$58）在蒸制过程中不额外加水，由鸭肉自身汁液汇集成醇厚汤汁。香煎苏东（$19）用蒜、姜及蔬菜快火大炒切花鲜鱿，最后加入少许绍兴酒增香。

福建特色菜肴土笋冻（$9）有点类似猪脚冻，餐馆加入章鱼以增添脆爽口感。虾苗头水紫菜、紫菜蟹肉羹和手打姜橄榄正当季。

限量版设计的辣妈辣椒酱，莆田籍艺术家陈彧君以莆田百果生机为创作灵感。（餐馆提供）

另外，餐馆推出26周年限量版辣妈辣椒酱，莆田籍艺术家陈彧君以莆田百果生机为灵感，创作特别版包装。

老店KPI是客人开心

2026年9月，莆田荣获新加坡餐饮业协会（RAS）“Epicurean Awards”的最佳顾客服务（休闲餐饮组）亚军。方志忠说：“莆田2024年8月起，免除10%服务费及吸纳9%消费税。不收服务费不代表没有服务，这个奖项就是肯定与证明，我们的团队很牛。我常跟他们说，每位服务的顾客，将来都可能是你的贵人。”

许多顾客表示不管收不收服务费和消费税，都会一如既往地支持。方志忠认为这是餐馆要表达的心意，即使每个月少收上百万元。重返老店，方志忠对这里的情感牵绊更深，甚至视它为“最好的人生归宿”，并直言：“我跟团队说了，老店的KPI就是顾客开不开心，不管其他的，人均消费定在35元或以下。”

▲莆田

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