第二家新店提供堂食座位，让食客细尝甜品。咖啡馆以韩屋（Hanok）为设计风格，餐单亮点是独家的Gelato Shakerato（$9），即一款融合意式雪糕与手摇意式冰咖啡的咖啡甜品。可选择香草、抹茶、开心果或黑巧克力雪糕，搭配冰咖啡。推荐选香草雪糕，当雪糕的甜度融入苦涩咖啡中，带有香草后调的甜味更有层次，具意式冰咖啡的清爽和香草雪糕的醇厚奶香。

Aifokato的招牌阿芙佳朵（affogato），有不同口味组合选择。（品牌提供）

人气阿芙佳朵（$10）系列的特点是食客能选择喜欢的搭配。先选雪糕口味，有马达加斯加香草、开心果、韩国抹茶或黑巧克力，再选淋入意式浓缩咖啡、抹茶或巧克力，提供12种组合选择。开放式柜台让食客近距离观赏每一杯饮品的制作过程。

结合意式雪糕与手摇意式冰咖啡的咖啡甜品Gelato Shakerato，香醇浓郁。（品牌提供）

香草雪糕与意式浓缩咖啡是经典组合，冷热、苦甜交织，咖啡的微苦中和雪糕的甜腻，衬托浓郁奶香。开心果雪糕与意式浓缩咖啡的搭配最令人惊喜，开心果特有的坚果油脂香，恰好平衡意式浓缩咖啡的明亮酸苦感，甜度适中。抹茶粉丝可试抹茶雪糕和抹茶的组合，品尝抹茶带来的回甘与草本清爽。

牛油年糕外层香脆，内里软糯。（品牌提供）

此外，咖啡馆有招牌甜点牛油年糕。新鲜制作的韩式年糕经过烘烤后，外皮呈现金黄色，吃起来外层香脆、内里软糯富有嚼劲，带有浓厚牛油香气和淡淡焦糖甜味。一盒综合口味（4件，$9），有原味、抹茶、巧克力和咖啡口味。

这里也提供精品咖啡（$4起），包括意式浓缩咖啡、美式咖啡及多款拿铁，适宜和牛油年糕一起享用，享受韩风下午茶时光。

▲Aifokato

地址：97 Amoy St, Level 2 S069916

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