史蒂芬路Commune餐馆全面升级的午间和晚间自助餐，即日起至2026年12月31日，推出“买一送一”优惠。

主打本地美食的午间自助餐（原价成人$48++），轮换菜单包括咖喱鱼头、招牌砂煲鸡饭、酱油水煮鸡、娘惹焖猪肉（Babi Pongteh）、炸豆腐（Tauhu Goreng）、鲜虾叻沙意大利面和松露芝士通心粉等。潮州粥区有多款配菜，如焖豆腐皮和咸蛋；另有DIY娘惹小金杯和水果罗惹。

晚间半自助餐可无限单点澳大利亚草饲牛肉。（餐馆提供）

晚餐时段是90分钟半自助餐（原价成人$72++）。可无限单点的肉类有澳大利亚草饲牛肉（牛肋眼、西冷和牛柳），另有烤童子鸡及油封鸭腿。自助餐区热食有松露芝士通心粉、马铃薯泥、烤杂菜、披萨、番茄汤、香脆洋葱圈及松露薯条等。另有沙拉，以及新鲜切片水果、糕点和冰淇淋等甜点。

沙拉区不可错过。餐馆采用酒店自家水耕农场的新鲜农产品，实践从农场到餐桌理念，同时减少食材运输所产生的碳排放。

Commune是新加坡基督教青年会（YMCA）旗下Metro Y Hotel的餐馆，积极推动包容性就业，为特需人士创造就业机会。

▲Commune（Metro Y Hotel）

地址：60 Stevens Rd S257854

电话：68398312