编按：新加坡是美食天堂，街头转角藏有许多特色食肆和小吃店。随记者沿街觅食，边走边吃，步步生香。

新加坡东部的丹戎加东路（Tanjong Katong Road），从巴耶利峇地铁站沿途步行到旧店屋，可见各种不同商店。这期《沿街觅食》漫步于此，寻得一些美食好去处。从海南西餐到时尚咖啡座、韩式炸鸡与异国风情的烘焙店，味蕾仿佛也感受了一场东西方的旅行。

海南西餐食材升级

自2022年开业以来，Seng House便凭借独树一帜的现代海南西餐定位，成为这一带街坊与食客熟悉的字号。

早期海南先辈下南洋，先是在洋人家庭里工作负责膳食，后来有的自立门户在餐饮业发展开餐馆，在调整口味与选材过程中融入华人饮食元素，逐渐发展出本地化西餐。近年来，一些老字号海南西餐店家先后歇业，因此乐见有业者继续保留海南西餐特色。

Seng House将这份集体记忆搬进明亮的咖啡座空间，打造适合多代同堂共享的中西合璧美味。

招牌海南猪排（$23.80）在传统基础上进行了食材升级。主厨选用肉质细嫩的北海道雪花猪里脊，肉质软嫩中带有口感。裹上饼干碎炸至金黄酥脆，淋上特制海南酱汁，酸甜开胃，再搭配青豆与薯条。一口咬下，外酥里嫩，怀旧感十足。

若偏爱英伦风味，英式炸鱼薯条选用的是黑线鳕鱼（Haddock），配焦糖柠檬和塔塔酱，十分地道。

除了西式餐点，菜单上不乏熟悉的煮炒佳肴，如用鲜鱼高汤烹制的滑蛋河粉。

若是三五好友或家庭聚餐，推荐点选可供两三人分享的大份菜肴如砂锅鸡饭、北海道炭烤猪排配沙爹酱等。

榴梿焦糖布蕾，创意美味兼具。（黄亿敏摄）

这里的创意甜点不妨一试。点了份榴梿焦糖布蕾（crème brûlée，$12.80），是一道讨喜的“混血”甜品。浓郁的传统榴梿冻糊（durian pengat）巧妙地融入蛋奶西式经典甜点中，口感丝滑醇厚，满是榴梿香气。表面薄脆的焦糖壳以及缀上的蓝莓和草莓，带来香甜滋味。

▲Seng House

地址：214 Tanjong Katong Road S437007

复古咖啡座弥漫欧式情调

Supernova咖啡座的特点可从装潢说起，以温暖色调为主，入口的酒吧吧台设计以及旧式灯饰，营造出一股复古风，仿佛身处欧洲街头。

白天主打丰盛的早午餐和精品咖啡，菜式包括创意菜如炸鸡法式吐司、麻辣鸡肉汉堡。夜幕降临后，可来此约会吃牛排大阪烧（okonomiyaki）、日式猪肉饭等，小酌一杯。

在装潢带复古风的Supernova咖啡座吃着华夫饼，仿佛置身欧洲老街。（黄亿敏摄）

下午茶时间到访，点了份华夫饼（$10.50）和日本焙茶拿铁（$8）。品尝到一半时，外头下起滂沱大雨。坐在温暖室内望向窗外雨景，有几分放松与惬意。

▲Supernova

地址：266 Tanjong Katong Road S437053

韩式炸鸡脆而不油腻

无论堂食或外带，若是几人聚餐，韩式炸鸡是不错的选择，有不同口味可选。Oven & Fried Chicken的韩式炸鸡用米粉制面衣去炸，而非传统面粉裹浆，鸡皮薄脆不油腻。

韩式炸鸡不管堂食或外带，都是聚餐的不错选择。（黄亿敏摄）

当中，yangnyeom调味鸡属经典韩式口味，甜辣可口，香蒜指天椒版本应该合新加坡人口味。试吃的韩式甜酱油无骨炸鸡，咸甜适中，外脆内软，锁住了鲜美肉汁。

▲Oven & Fried Chicken

地址：230 Tanjong Katong Road S437018

既熟悉又陌生的披萨

经过Kinex购物中心的这家烘焙店，被琳琅满目的烘焙食品吸引，停下步伐。这些看似熟悉的面包、披萨、肉饼派等，却有着不一样的名称，原来这家店售卖的主要是巴尔干半岛地区的面包。

Pastrmajlija烤饼口感扎实。（黄亿敏摄）

招牌是本地少见的传统饼派Burek，酥皮夹着不同馅料如牛肉碎、奶酪、菠菜等。还有一款Pastrmajlija烤饼（$21.30），造型如船，中间铺满馅料，看起来类似披萨。选吃了鸡肉口味，搭配鸡蛋、橄榄油；面包皮属酸种面包，口感扎实。

除了面包，店里也用天然酵母制作酸奶，可搭配面包组成套餐。

▲Yugoslavia Bakery & Cafe

地址：11 Tanjong Katong Road #01-32/33 S437157