位于义安城高岛屋，来自日本东京的法式咖啡座Rituel Tokyo，推出新的全天候菜单。

品牌创立于2015年，2026年7月进军新加坡。早午餐可选班尼迪克蛋丹麦三明治（$25++），自家手作酥皮面包搭配水波蛋、培根与荷兰酱，酥脆可口。配菜薯条外脆内软，特别爽口，即使稍凉了口感依旧。

酸种法棍面包三明治的口味包括：和牛、火腿和烟熏三文鱼。

新增甜点抹茶蒙布朗（Mont Blanc，$18++），融合抹茶挞、抹茶金砖蛋糕（financier）和抹茶香缇奶油，与栗子奶油交织出三重抹茶惊喜。

喜欢喝咖啡，可以来一“碗”法式拿铁（$15++）。记者另点了一杯拿铁做比较，那一宽口碗咖啡约是一般的两倍半。

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星期一至五，午餐四道菜套餐每人$42++；每日下午茶时段的双人下午茶为$100++。

另外，品牌9月于美芝路Concourse Skyline开设主打外带的姐妹店Le Petit Atelier by Rituel，食物包括可颂面包、巧克力法棍、日式三明治等。

▲Rituel Tokyo

地址：Takashimaya #03-10A/11D S238872

IG：@rituel_singapore