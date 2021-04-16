【新货上架】不再怕耳朵感染 LG TONE Free耳机独特UVnano技术含紫外线杀菌

一副会“自行消毒”的蓝牙耳机，在这段时期是不是特别合乎时宜？

插上电源充电，除了充电显示灯亮起，能杀死99.9%* 细菌的UVnano紫外线显示灯也同时亮起，代表杀菌工作正在进行。这是LG TONE Free HBS-FN7的最强卖点之一，也是市场上首款加入杀菌功能的耳机。

根据2019数据，耳机可暗藏119186个菌落形成单位，比厨房砧板上能找到的多了2700倍以上*，相当骇人。2021年的今天，耳机已成了许多人生活中不可或缺的一部分—— 通勤、上班、休闲和运动时都用得上耳机，其“出镜率”甚至紧追手机。所以，长时间穿戴耳机却忽略其卫生隐患，后果的严重性是不可想象的。

需要注意的是，打开盒子后漂亮的蓝灯并不是杀菌紫外线，杀菌功能必须要在连接充电线的状态下才会开启。若想要杀菌“on-the-go”，建议戴上一个充电宝。

LG最近推出了新的杀菌耳机:Tone Free HBS-FN7。（图／LG Electronics提供）

环境音、数码降噪切换自如

通勤和运动时总觉得戴上耳机不安全？有些人选择只戴上一边，有些人选择脱脱戴戴，更有些选择牺牲收听享受，让音乐成为可有可无的背景。

FN7拥有环境音模式和噪音隔离（数码降噪）模式可自由切换——前者利用科技，在不影响收听享受的状态下将环境音融入音乐中，不管说话或交通状况都能时刻掌握；后者则是利用贴合设计及数码降噪科技将噪音阻隔在外，不管是繁忙公路或是装修（甚至老板念叨）都一并“拒于耳外”。

英国数位音讯处理专家Meridian跨刀合作

如果说要找出音乐数码化路上的五大专家，那就不得不提英国品牌Meridian。数位音讯处理（DSP）简单来说就是将原本非数码化（analog）的音源转成数码数据的过程，难度在于如何保留其原貌和完整性。

Meridian除了将其专业表现在音源的处理，也体现在了空间的设计上。耳机空间感处理（HSP）加强左右声道之间的“空间”，创造出音场宽阔环绕的氛围，让听者身历其境。

另外，使用耳机的TONE Free手机应用还能选择如“震撼低音”、“清晰高音”等专业调音模式。如果想满足自己的调音师梦，也可进入自行调音选项。

一首歌充电的时间换来60分钟收听

5分钟除了能听一首歌，也可以快速为FN7耳机充电。

拥有21小时* 续航能力的FN7，在电量弱时只需放入充电盒充电5分钟，便能继续为你提供约60分钟的音乐享受。此外，FN7的充电盒也附带无线充电功能，节省空间之外也增强整体空间整洁与美感。

只需放入充电盒充电5分钟，便能维持大约60分钟的音乐享受。（图／LG Electronics提供）

总结

如果要为FN7加上形容词，应该是美和力量的完美结合。

白色典雅高贵，黑色低调华丽，两款颜色体现使用者不同的态度与格调。强大的功能不在话下，如果需要长时间佩戴，何不让耳机也带出独特穿戴风格？就功能与价格相较，绝对是性价比非常高的一款无线耳机。

耳机分别有黑白两色。（图／LG Electronics提供）

若真的要挑，也许美中不足的是耳机（而不是耳机盒）的设计与市场上一些类似，欠缺了些许个人特色，不仔细看可能会误会是另一品牌。

价格：S$238

FN7可在各大电器商家, Lazada和 Shopee购买。

更多详情，请浏览https://www.lg.com/sg/home-audio。

*2019年由TÜV SÜD & Underwriters Laboratories (UL) 测试结果

*https://www.cnet.com/how-to/how-to-clean-earbuds/

*在ANC功能关闭下，耳机和充电盒电量分别为7和14小时。



【本特约内容由LG Electronics呈献】