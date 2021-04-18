刷新获奖纪录 哈曼获“红点”44奖项 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁“红点最佳设计奖”。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 三星（Samsung）旗下的哈曼（Harman）国际日前宣布在今年“红点产品设计大奖”中荣获44个奖项，刷新了获奖纪录。哈曼国际的子品牌有JBL、哈曼卡顿、AKG、Infinity和Mark Levinson。其中，Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁地位最高的奖项“红点最佳设计奖”，该奖项只颁给每个组别里最出色的产品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Mark Levinson No. 5105 Harman 黑胶唱机转盘 LG PuriCare口罩呼吸清爽佩戴舒适 了解笔电基础知识 按需挑选适合笔电