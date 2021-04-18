刷新获奖纪录 哈曼获“红点”44奖项

三星（Samsung）旗下的哈曼（Harman）国际日前宣布在今年“红点产品设计大奖”中荣获44个奖项，刷新了获奖纪录。哈曼国际的子品牌有JBL、哈曼卡顿、AKG、Infinity和Mark Levinson。其中，Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁地位最高的奖项“红点最佳设计奖”，该奖项只颁给每个组别里最出色的产品。

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