刷新获奖纪录 哈曼获“红点”44奖项

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来自 / 联合早报

文 /
黄少伟

发布 / 2021年4月18日 5:00 AM

Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁“红点最佳设计奖”。（厂商提供）
Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁“红点最佳设计奖”。（厂商提供）

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三星（Samsung）旗下的哈曼（Harman）国际日前宣布在今年“红点产品设计大奖”中荣获44个奖项，刷新了获奖纪录。哈曼国际的子品牌有JBL、哈曼卡顿、AKG、Infinity和Mark Levinson。其中，Mark Levinson的No. 5105黑胶唱机转盘获颁地位最高的奖项“红点最佳设计奖”，该奖项只颁给每个组别里最出色的产品。

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