华为手环6 健康生活的监督者

作为华为智能手环家族的最新成员，华为手环6（Band 6）成功抓住大众的目光。

1.47英寸AMOLED全面屏的华为手环6，拥有超窄边框，比上一代的显示面积提升近1.5倍，并且带来更好的视觉观感。重量仅有18g的华为手环6，配有柔软亲肤的硅胶表带，提供樱语粉、曜石黑和青山黛三种配色。

华为手环6是华为首款搭载全天候血氧监测功能的手环，当佩戴者处于低血氧水平时，手环会自动发出警告。另外，它也提供多种监测功能，包括心率、睡眠、压力、心脏健康管理等等。

电池容量方面也有不错的表现，支持磁吸式快速充电功能，官方表示充电5分钟便可使用2天，充满电则有长达2周的续航力。

运动方面，华为手环6能实现对室内和户外共计96种运动模式的记录，覆盖步行、跑步、游泳、跳绳、舞蹈、椭圆机、划船机，以及多种球类运动等等。其它功能还包括遥控手机拍照、来电显示、音乐播放等功能，一应俱全。

即日起至5月15日，在职总平价网购服务（NTUC FairPrice Online）消费的顾客，只要到华为商店, 各大电器行或在Lazada 和 Shopee 的华为官方商店， 出示电子收据和电邮日期，购买华为手环6便可享有$20折扣（原价$88），售完为止。



欲知更多详情，可至华为手环6官网查询。

【本特约内容由华为呈献】